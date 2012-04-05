T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Emekli maaşı kesilince intihar etti

İtalya'da ekonomik kriz sonrasında, gençler bile sokakta dileniyor

05 Nisan 2012 18:45

İtalya'da ekonomik kriz intihar vakalarında artışa neden oldu. Son olarak, emekli maaşında kesinti yapıldığı gerekçesiye, 78 yaşındaki bir kadın intihar etti.

 
Yunanistan kadar olmasa da önemli ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan İtalya da, ekonomik koşullar nedeniyle intihar vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Sadece geçen hafta, başkent Roma'da 3 kişi intihar etti. Geçen ay kentte intihar edenlerin sayısı ise 13.
 
İntihar edenler arasında emekli maaşında kesinti yapılan 78 yaşında emekli bir kadın da bulunuyor.
 
 
İntihar vakaları yüzde 25 arttı
 
 
İtalya’da krizin kendini hissettirmeye başladığı 2008'den 2010 yılına kadar intihar vakalarının yüzde 25 arttığı belirtiliyor.
 
Ülkede intihar vakaları en çok orta ölçekli işletme sahipleri ile maaşlı çalışanlar ve emeklilerde görülüyor. Son dönemde intihar vakalarında yaşanan bu artış ülkenin önemli gündem maddelerinden biri.
 
İtalya'da yaşanan bu olay, Yunanistan'da dün intihar eden 77 yaşındaki emekliyi hatırlattı. Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren emekli, 'Çöplerden yiyecek arama durumuna gelmeden önce onurlu bir şekilde hayatıma son vermek istedim'' ifadelerinin yer aldığı bir notu ailesine bırakarak intihar etmişti.

ETİKETLER

emekliitalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24