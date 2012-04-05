Emekli maaşı kesilince intihar etti

İtalya'da ekonomik kriz intihar vakalarında artışa neden oldu. Son olarak, emekli maaşında kesinti yapıldığı gerekçesiye, 78 yaşındaki bir kadın intihar etti.

Yunanistan kadar olmasa da önemli ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan İtalya da, ekonomik koşullar nedeniyle intihar vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Sadece geçen hafta, başkent Roma'da 3 kişi intihar etti. Geçen ay kentte intihar edenlerin sayısı ise 13.

İntihar edenler arasında emekli maaşında kesinti yapılan 78 yaşında emekli bir kadın da bulunuyor.

İntihar vakaları yüzde 25 arttı

İtalya’da krizin kendini hissettirmeye başladığı 2008'den 2010 yılına kadar intihar vakalarının yüzde 25 arttığı belirtiliyor.

Ülkede intihar vakaları en çok orta ölçekli işletme sahipleri ile maaşlı çalışanlar ve emeklilerde görülüyor. Son dönemde intihar vakalarında yaşanan bu artış ülkenin önemli gündem maddelerinden biri.

İtalya'da yaşanan bu olay, Yunanistan'da dün intihar eden 77 yaşındaki emekliyi hatırlattı. Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren emekli, 'Çöplerden yiyecek arama durumuna gelmeden önce onurlu bir şekilde hayatıma son vermek istedim'' ifadelerinin yer aldığı bir notu ailesine bırakarak intihar etmişti.