Emekli maaşı belirsizliği: Ziraat evde ödemiyor; e-devlet şifresi olmayana “Polisi arayın” önerisi

65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmasının sınırlandırılması, emekli maaşlarının nasıl alınacağı sorusunu gündeme getirdi. Emekli maaşı ödemesi yapan Ziraat Bankası’nın evde ödeme uygulaması bulunmuyor. T24’ün aradığı Ziraat Bankası Çağrı Merkezi, bankanın evde emekli maaşı ödemesi yapma uygulamasının bulunmadığını, kendilerine henüz bu konuda bilgi gelmediğini belirttiler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) daha önce emeklilerin talep etmesi durumunda maaşlarının evde ödeneceğini açıklamıştı. SGK ile PTT arasında bu konuda imzalanmış bir protokol bulunuyor. Talep edene aylıkları PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödeniyor. Ancak bu hizmetten yararlanabilmek için SGK'ya dilekçe vermek veya e-devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. E-devlet’e giriş yapabilmek için ise bir PTT şubesine giderek şifre almak gerekli. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldığı için bunu yapmaları mümkün değil. T24'ün bilgi almak için aradığı PTT Çağrı Merkezi, e-devlet şifresi için şubele gelmenin zorunlu olduğunu, başka bir yöntemin bulunmadığını belirttiler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Alo 170 Merkezi, T24’ün e-devlet şifresi bulunmayan vatandaşların maaşlarını nasıl alabileceği sorusuna, “155, 156 veya 112’yi arayarak polis, jandarma veya Sağlık Bakanlığı yetkililerinden destek istenebileceğini, ancak bu konunun söz konusu kurumlarla görüşülmesi gerektiği cevabını verdiler.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bugüne kadar emekli maaşlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.