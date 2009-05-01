Emekli maaşı 850 lira olacak!

Emeklinin gözü kulağı bu tasarıda. Tasarı yasalaşırsa en düşük emekli maaşı 850 TL olacak. Başbakan Recep Tayip Erdoğan emekliye bu konuda söz vermişti.



İşçi ve Bağ-Kur emeklileri İntibak Yasası'nın biran önce çıkarılmasını bekliyor.



Yasa Başbakanlık'ta



İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü Meclis ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da ... Emekliler, 'Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in 'İntibak Yasası'nın çıkarılması konusunda daha önce kendilerine söz verdiklerini belirtip, 'Emeklinin yüzde 90'ı açlık sınırının çok altında maaş alıyor. Şu anda çoğumuz borç batağındayız. Ancak İntibak yasası bize biraz nefes aldırır dediler. Emekliler 300 liralık alışveriş çekini de beklediklerini sözlerine eklediler. Bu arada İntibak Yasa tasarısının Başbakanlık'ta olduğu ifade edildi



'Başbakan'ın sözü var'



Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan emeklinin umudunun İntibak Yasası'nda olduğunu belirtip, "Emekli çok düşük maaş alıyor. Bu yasanın mutlaka çıkması gerekir. Zaten Başbakan Erdoğan ile Bakan Çelik'in bu konuda verilmiş sözü var. Biz bunu bekliyoruz' diye konuştu.



Çalışkan yasanın çıkması durumunda şu anda 620 lira olan en düşük emekli maaşının 850 lirayı bulacağını ifade etti.



Çıkması şart!



Emekli-Sen Başkanı Veli Beysülen ise hükümetin artık İntibak Yasası'nı çıkarması gerektiğini belirtip, 'Bu tasarı yasallaşırsa düşük maaşlı emekli nefes alır. Çünkü yapılan hesaplamalara göre bu yasayla birlikte en düşük emekli maaşı 850-900 liraya yükselecek. Biz daha önce verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz' dedi.

