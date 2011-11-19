Emekli maaşı 200 TL artacak





T24- Çalışma Bakanı Faruk Çelik, intibak düzenlemesiyle emekli maaşlarının 10 ile 200 lira arasında artacağını belirtti. Çelik, Yeşil Kart uygulamasının isminin değişeceğini açıkladı





Bakan Faruk Çelik, intibak düzenlemesiyle emekli maaşlarının 10 ile 200 lira arasında artıracağını belirtti. NTV’de soruları yanıtlayan Bakan Çelik, intibak zammının aynı miktarda prim ödemelerine ve çalışmalarına rağmen aynı zammı almaları için yapılan bir düzenleme olduğunu söyledi. Bu düzenlemenin bir zam değil eşitleme olduğunu vurgulayan Çelik, ilk ödemenin 2013’ü bulacağını da kaydetti. “Toplam maliyetinin ne olacağı” sorusuna henüz net bir rakamla yanıt veremeyeceğini belirten Çelik ancak, 3 bin 600 gün çalışarak emekli olan yaklaşık 2.5 milyon kişinin 10 ila 200 TL artış alacağını açıkladı.





Depremzeye ödeme





Çelik, depremden zarar gören çalışanlarla ilgili çalışmaya yönelik şunları söyledi: “Bu tür durumlarda ödeme yapılabilmesi için yüzde 60’ın üzerinde iş görme yeteneğini kaybetmiş olma ve 5 yıllık sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.” 1999 depreminin ardından ölüm aylığı bağlanması için yapılan düzenlemenin 360 günlük koşul getirildiğini hatırlatan Çelik, Van’da yapılan incelemeler sonucunda ödeme yapılacaklar için bir aylık sigorta koşulunu belirlediklerini ve gelecek hafta ilgili komisyonda bu düzenlemenin görüşülmesini istediklerini söyledi. Çelik, şu ana kadar 3 bin 900 depremzedenin işe başladığını ve bunun 6-7 bine çıkabileceğini duyurdu. Evlerine giremeyen depremzedelerin sosyal tesisler aracılığıyla barınma ihtiyaçlarının karşılanacağının da altını çizdi.





Memura eşit maaş





“Eşit işe eşit ücret düzenlemesi”yle ilgili olarak Bakan Çelik, “Düzenleme aynı statüde olmasına rağmen farklı ücret alan kamu çalışanların mağduriyetlerini gidermek için yapılıyor. Kimsenin gelirinde bir düşüş olmayacak ancak maliyeti 900 milyon TL’yi bulacak” diye konuştu.





İlaçta yolsuzluğa cezalar yolda





İlaçla ilgili düzenlemeye yönelik Bakan Çelik şunları söyledi: “2002’de vatandaş yılda 2 kez ancak sağlık kuruluşlarına giderken bizim dönemimizdeki değişimden sonra bu sayı yılda 8’e çıktı. Harcamalar ise 2002 yılında 10 milyar TL iken şimdi 45 milyarı aştı.

2002 yılında ilaca yönelik devletin harcaması 5.2 milyar TL iken şu an 16 milyar noktasına ulaştı. İlacın sağlık karnesi yerine T.C. kimlik no ile alınabilmesi üzerine bazı sağlık kuruluşları kişilerin bilgisi dışında bu kimlik numaralarını kullanarak ilaç alımı yapıyor. Yapılan incelemelerde bunlar tespit edildi ve cezalar yolda.”





‘Yeşil karta yeni düzenleme’





Yeşil kart uygulamasının Sağlık Bakanlığı’ndan alınarak Çalışma Bakanlığı’na verileceğini belirten Bakan, isminin değişeceğini ancak, uygulamada bir değişikliğin olmayacağını söyledi. Aile Bakanlığı’nın yeşil kart sahiplerinin gelir durumlarına yönelik yeni bir çalışma yapacağını ve bunun ardından yardıma muhtaç listesinin yeniden düzenleneceğini belirtti.

Çelik, bu çalışmanın ardından aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden az olanların sigorta pirimini devletin yatıracağını ve aynı kişilerin hizmetten yararlanmaya devam edeceğini söyledi



