-EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKLARI MARTTA ÖDENECEK ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak Ocak ve Şubat aylarına ait farkların Mart ayı aylıklarıyla birlikte ödeneceğini belirterek, farkların Ocak ayında verilen yüzde 2,72 oranındaki zam düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden verileceğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55. maddesi gereğince SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 defa bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında zam yapıldığı anımsatılarak, 2010 yılının ikinci altı aylık dönemde TÜFE'nin yüzde 2,72 olarak gerçekleştiği, 2011 yılı Ocak ayında da emeklilere 5510 sayılı Kanun gereği yapılması gereken zammın yüzde 2,72 olduğu belirtildi. Emekli aylıklarının 5510 sayılı Kanunda öngörülenin dışında artırılmasını sağlayacak 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Kanunun 2011 Ocak ve Şubat ayı aylık ödeme dönemlerinde yasalaşma sürecinin tamamlanmadığından gelir ve aylıkların Ocak ayında 5510 sayılı Kanun gereği yüzde 2,72 oranında artırıldığı kaydedilen açıklama şöyle: ''Şubat ayında da aynı miktar üzerinden ödenmiştir. 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 34. madde ile 2011 Ocak ayından geçerli olmak üzere gelir/aylık miktarı 1500 lira den az olanların 60 lira, fazla olanların ise yüzde 4 oranında artırılması ve bu dönem için 5510 sayılı Kanuna göre ayrıca artış yapılmaması öngörülmüştür. Bu nedenle gelir/aylıklar Mart ayı ödeme döneminde Ocak ayından geçerli olmak üzere gelir/aylık miktarına göre 60 lira veya yüzde 4 oranında artırılmıştır. 60 liralık seyyanen artış ölüm gelir/aylıklarında hisse oranında, iş kazası ve meslek hastalığı gelirlerinde ise iş göremezlik oranında yapılmıştır. Ocak ve Şubat aylarına ait farklar Mart ayı aylıklarıyla birlikte ödenecek olup, farklar Ocak ayında verilen yüzde 2,72 oranındaki zam düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden verilecektir.''