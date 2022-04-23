Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım: Mavi Vatan tatbikatına Yunan savaş gemisi de katıldı

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Mavi Vatan-2022 tatbikatı sırasında liman ziyareti yapan gemiler arasında Yunan savaş gemisinin de olduğuna dikkati çekti.

Yalın tepkisini, “Yunanistan ile Türkiye arasında gemilerle karşılıklı liman ziyaretlerini içeren bir anlaşma yok. Yunan Genelkurmay Başkanı Floros’un emir ve komutasındaki Yunan savaş gemisi Nikiforos, Türk karasularını ihlal edip Türk limanlarına, liman ziyareti yaparken, Mavi Vatan-2022 tatbikatının seçkin gözlemcileri Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal olanı biteni turist gibi izledi” ifadeleriyle dile getirdi.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Yalım’ın söz konusu duruma ilişkin şu açıklamasını aktardı:

“Mavi Vatan-2022 Tatbikatı, 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başarı ile icra edildi. Tatbikata katılan 72 Türk savaş gemisi tarafından liman ziyaretleri yapıldı. Tatbikat sırasında liman ziyareti yapan gemiler arasında Yunan savaş gemisinin de olması dikkat çekti. Yunan savaş gemisi Nikiforos, 12 Nisan 2022’de, Yunan işgali altındaki Aydın Eşek Adası ve Aydın Hurşit Adası’na liman ziyareti yaptı. Liman ziyareti haberleri Yunan Savunma Bakanlığı ve Yunan Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitelerinde yayınlandı.

Mavi Vatan-2022 tatbikatına katılan onlarca Türk savaş gemisi arasından ve hiçbir engelle karşılaşmadan Türk karasularına giren P 268 Borda numaralı Yunan Nikiforos savaş gemisi önce Aydın Eşek Adası’na daha sonra da Aydın Hurşit Adası’na geldi.”

“Mavi Vatan Tatbikatı’nda Yunan Savaş Gemisi’nin ne işi var?"

“Savunma Bakanı Hulusi Akar, denizi ve gemisi olmayan Zambiya ile gemilerle karşılıklı liman ziyaretlerini kapsayan anlaşma imzaladı. Ancak, Yunanistan ile Türkiye arasında gemilerle karşılıklı liman ziyaretlerini içeren bir anlaşma yok” dişyen Yalım, tepkisini de şöyle dile getirdi:

“Yunan Genelkurmay Başkanı Floros’un emir ve komutasındaki Yunan savaş gemisi Nikiforos, Türk karasularını ihlal edip Türk limanlarına, liman ziyareti yaparken, Mavi Vatan-2022 tatbikatının seçkin gözlemcileri Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal olanı biteni turist gibi izledi.

Şimdi biz de seçkin gözlemcilere soralım; Mavi Vatan Tatbikatı’nda Yunan Savaş Gemisi’nin ne işi var? Yunan Nikiforos Savaş Gemisi, Mavi Vatan Tatbikatı’na hangi sıfatla katıldı?”