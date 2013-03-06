Emekli Korgenerel İzzettin İyigün tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı emekli Korgeneral İzzettin İyigün, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Mahkemeye sevk edilmeden önce savcıya ifade veren İyigün, tankların yürütülmesinden, Çevik Bir'in haberi olduğunu söyledi.

'80 tank dediler, 20'ye düşürdüm'

Öğle saatlerinde polis nezaretinde Ankara Adliyesi'ne getirilen İyigün, burada soruşturmayı yürüten TMK'nın 10. Maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye ifade verdi. İyigün ifadesinde, "21 Haziran 2004 tarihinde Hürriyet'e verdiğim röportajda 'post-modern darbe ve balans ayarı' ifadelerini kullanmadım. Tankların yürütülmesinde 80 tank dediler ama ben kendi irademle 20'ye düşürdüm" dedi.

'Ben demokrasiyi savunan biriyim'

İfadesinde, Batı Çalışma Grubu'nu (BÇG) daha sonradan öğrendiğini söyleyen İyigün'ün, 'Ben demokrasiyi savunan biriyim. BÇG'yi sonradan öğrendim. Tankların basın tarafından çekilmesi konusunda bilgim yok' öğrenildi.

'Tankları siz mi yürütünüz?'

Soruşturma savcısı Mustafa Bilgili'ye yaklaşık 4 saat ifade veren İyigün'e, Genelkurmay'dan gönderilen Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nın günlük faaliyetlerinin kaydedildiği "Barış Ceridesi" başlıklı 3 sayfalık belge ve BÇG yapılanmasına dair belgeler gösterildi. "Tankları siz mi yürüttünüz? Tankların güzergahını özellikle ve kasıtlı olarak mı şehir merkezine aldınız?" sorularının yöneltildiği öğrenildi. Ayrıca olayın ardından gazetelere atılan manşetlerin de sorulduğu belirtildi.O dönemde Sincan'da tankları yürüttüğü belirtilen ve geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında tutuklanan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu ifadesinde, İyigün hakkında, "3 Şubat günü 19:45'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Doğu Aktulga, saat 20:00'da EDOK Komutanı İzzettin İyigün'ün şifai emirleri ile kırmızı taburun Akıncılar Genel Savunma Planı bölgesine hareket emri verilmiş.Ben benim yerime bakan albaydan öğrendim. Akıncılar bölgesine gittim. Doğu Aktulga cep telefonu ile emir verdi" demişti