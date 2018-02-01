Emekli Korgeneral Karakuş: YPG, Türkiye'ye karşı NATO ülkelerinin silahlarını kullanıyor

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine başlatığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgede bulunan YPG'nin kullandığı Milan,TOW veya AT4 gibi tank savar silahların karaborsada bulunacak cinsten olmadığını söyledi. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise pek çok NATO ülkesinin PKK'ya 1984 yılından bu yana destek verdiğini ileri sürdü.

Yarar, YPG'nin, TSK'ya karşı kullandığı silahların daha önce ABD tarafından PYD'ye IŞİD'le mücadele için verilen silahlar olduğunu belirtirken Karakuş ise Suriye'de yedi yıldır süren savaş süresince silahları bir bölgeden diğerine aktarmanın kolay olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afrin'de bulunan PYD'ye yönelik yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında YPG'nin Türkiye'ye karşı kullandığı silahlarlar ilgili olarak güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve emekli Korgeneral Karakuş Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

"Silahlar karaborsada bulunabilecek cinsten değil"

YPG'nin elindeki silahların karaborsada bulunacak cinsten silahlar olmadığına işaret eden Yarar "Milan,TOW veya AT4 gibi tank savar silahları herhangi bir dünya piyasasında kara borsada bulabilir mi? Elbette hayır. Son günlerde, özellikle tanklarımıza veya zabitlerimize karşı Afrin bölgesinden atış yapan silahların görüntülerini YPG zaman zaman yayınlıyor. Bu görüntülerdeki silahların daha önce ABD tarafından PYD'ye DAEŞ'le mücadele kapsamında verdiği silahlardan olduğunu biliyoruz. O zaman bu silahlar Afrin bölgesindeyse, ‘PYD bu silahları yalnızca Fırat'ın doğusunda kullanıyor' argümanı da otomatikman düşmüş oluyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de de PKK tarafından askere karşı kullanıldı"

Söz konusu silahların Türkiye içerisinde de PKK tarafından birçok kez Türk askerine karşı kullanıldığını söyleyen Yarar "Bu silahlarla yalnızca Afrin bölgesinde karşılaşmadık. Söz konusu silahlar, Türkiye'de özellikle Çukurca ve Şemdinli bölgelerinde kullanıldı. Bu silahlardan atılan güdümlü füzelerle çok sayıda şehit verdik, bir sürü yaralımız oldu. Daha sonra teröristlerle girilen çatışmalar sonucu da bu silahlar ele geçirildi" dedi.

Yarar "Bu silahlar ABD veya koalisyon güçleri üzerinden mi geliyor, bunun araştırmaları yapılıyordur. Türkiye, konunun muhataplarıyla muhtemelen bunlar görüntüleriyle beraber iletiliyordur" diye ekledi.

"NATO ülkelerinin PKK'ya verdiği silahlar Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor"

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise, pek çok NATO ülkesinin PKK'ya 1984 yılından bu yana destek verdiğini ileri sürerek "Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar PKK'yı 1984 yılından bu yana Amerikalılar kadar desteklediler. Bizim Harbiye'deki askeri müzemizde terörle ilgili bir bölümümüz var. O zamanlar PKK o el yapımı patlayıcıları yapamıyordu. O dönem binlerce mayın Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan ve bir çok yerden gelmişti. Biz bunları tespit ettik ve örneklerini de müzeye koyduk" dedi.

"Müttefik gözüken NATO ülkeleri..."

NATO ülkelerinin PKK'ya desteğinin 1984 yılından beri aralıksız olarak sürdüğüne işaret eden Karakuş " Bizim müttefiğimiz gözüken NATO ülkelerinin PKK'ya destekleri 1984 yılından beri devam ediyor. Bu ülkelerin teröre verdikleri destek, ülkelerin birbirlerine duydukları ihtiyaç ve çeşitli münasebetleri sebebiyle ön plana çıkmasa da, hep vardı. Ben 2003'te Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanı oldum. O yıl müzede, Batılı ülkelerin PKK'ya sağladığı silahların örneklerinin sergilendiği bir bölüm ayırmaya karar verdik" diye konuştu.

"Silahları bir bölgeden diğerine kaydırmak zor değil"

Suriye'de yedi yıldır süren savaş süresince silahları bir bölgeden diğerine aktarmanın da kolay olduğuna işaret eden Karakuş "Üstelik bölge 6-7 yıldır bir kargaşa içerisinde. Afrin bölgesi daha önce ÖSO'nun elindeydi; daha sonra PYD'nin eline geçti. Bu esnada da oradan buradan buldukları silahları bölgeye taşıdılar. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı'nı gerçekleştirinceye kadar Suriye'nin kuzeyinde kimin nereye gittiğini takip etmeniz zaten mümkün değildi. Kaldı ki, IŞİD de zaman zaman PKK/PYD'yle iş birliği yaptı. Kısacası oraya silah götürmek getirmek çok zor değil. Rusya'nın oraya müdahalesi öncesi, oradaki havaalanı aracılığıyla inen silahlar kolayca örgüte ulaştı" ifadelerini kullandı.