Emekli Korgeneral Alan tutuklandı

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama emri yüzüne okunan emekli Korgeneral Engin Alan tutuklandı.





Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen emekli Korgeneral Engin Alan'ın yakalama emri yüzüne karşı okundu.





Alan, daha sonra Adliyedeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Metris Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 27 oldu.





Bu arada, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında yakalama emri çıkardığı 21 kişiden bugüne kadar 19’u tutuklandı. Hakkında yakalama emri olan Korgeneral Yurdaer Olcan ile Yarbay Ali Rıza Sözen henüz tutuklanmadı.







'Balyoz diye bir plan yok'







Engin Alan’ın adliyeden çıkarılmasının ardından açıklama yapan avukatı Ayhan Nacak, müvekkilinin GATA’da tedavi gördüğünü belirterek, "Şu an biraz önce içeride yine tansiyonu yükseldi. Onun haricinde sağ gözünde iç kısımda kitle tespit edildi o kitle ameliyatla alındı. Bu ameliyatın dış ve iç dikişlerinin alınması beklendi. Bizce hastanede kalması gerekirken, kendisi hastaneden çıkmak istediği için gelip teslim oldu“ dedi.





Bir gazetecinin, "Kendisiyle ilgili iddiaları nasıl değerlendiriyor?" sorusu üzerine avukat Nacak, "Balyoz harekat planı diye bir planın olmadığını söylüyoruz ve kendisi uzaktan yakından böyle bir olayın hiçbir şekilde de içinde değildir. Zaten böyle bir plan yoktur. Bunu açık bir şekilde söylüyorum" dedi.





Engin Alan’ın sağlık gerekçesiyle tahliyesini hiçbir zaman istemeyeceklerini belirten Nacak, “Ben burada sadece bir şey söylemek istiyorum. Yani bu benim sivil olarak tamamen kendi fikrimdir. Genelkurmay Başkanının TSK’da tutuklanan emekli ve muvazzaf subaylara sahip çıkmasını, arkasında durmasını ve açıklama yapmasını istiyorum" dedi.





Engin Alan’ın "beni İmralı’da yatırın" sözlerinin hatırlatılması üzerine avukatı Nacak, “Her yere gitmeye de hazır. Bunu özellikle beyan ediyorum. İmralı’yı istiyor. Zaten beyanı da var. Niye istiyor onu da söyleyeyim. Özellikle söylüyorum. İmralı’da yatan kişi terörist olarak yargılanıp içerde yatmıyor mu? Engin Alan niçin tutuklu? Terörist diye tutuklu. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman onu da alın oraya. Yanlış anlamalara neden olunmasın diye söylüyorum bunu" dedi.







GATA'da tedavi görüyordu







Emekli Korgeneral Engin Alan, “Türkiye Cumhuriyet yürütme organını cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklanmıştı.





Avukatlarının İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulunmasının ardından Alan, 1 Nisan’da Hâkim Oktay Kuban tarafından serbest bırakılmıştı.





Soruşturma savcılarının itirazı üzerine Alan hakkında 4 Nisan’da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’nce yakalama emri çıkarılmıştı. Alan, GATA’da tedavi gördüğü için bugüne kadar tutuklanmamıştı.