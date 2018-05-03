Emekli Koramiral Kıyat'tan Hulusi Akar'a: Hak vaki olduğunda, emin ol camide siyasiler olmayacak ama silah arkadaşların da olmayacak

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı eleştirdi. Kıyat, "Birlikte namaz kılmadık ama rakı, viski içtik" dediği Akar’a, "Allah geçinden versin, senin için de hak vaki olduğunda, emin ol camide siyasiler olmayacak, ama işin acısı, emirle gelenler hariç, silah arkadaşların da olmayacak" dile seslendi.

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Abdullah Gül’ü ziyaret edip adaylıktan vazgeçmesini istediği iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Facebook hesabından paylaşımda bulunan Kıyat, şunları söyledi: “Günlerdir yalanlansın diye bekledim, hatta dua ettim. Maalesef, doğruymuş ki, yalanlanmadı. Hulusi Akar , Abdullah Gül’e gitmiş. Yazıklar olsun. 16 Temmuz 2016 sabahı istifa etmemenin diyetini ödüyorsun. Askeri Okulları kapattılar, sesin çıkmadı. Emrindeki komutanları aldılar sesin çıkmadı. Askeri hastaneleri kapattılar sesin çıkmadı. Yüzlerce emir kulu askeri öğrenci, er, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ediliyor sesin çıkmıyor. Git diyorlar gidiyorsun, gel diyorlar geliyorsun.”

“Hak vaki olduğunda siyasetçiler de gelmeyecek silah arkadaşların da”

Kıyat, geçen 30 Nisan’da yaptığı paylaşımında, şu ifadelere de yer verdi: “Bugün Emekli Oramiral Özden Örnek’in cenazesi vardı. Bir tek siyasi yoktu. İyi ki de yoktular. Çünkü son derece nezih bir topluluk vardı. Silah arkadaşları doldurmuştu camiyi. Allah geçinden versin, senin için de hak vaki olduğunda, emin ol camide siyasiler olmayacak, ama işin acısı, emirle gelenler hariç, silah arkadaşların da olmayacak…”

“Neden sen diye hitap ettim?”

Kıyat, paylaşımının sonuna şu notu düştü: “Sen diye hitap etmemi yadırgayan dostlarım, kendileri evimde defalarca yatılı misafir oldular. Birlikte namaz kılmadık ama rakı, viski içtik. Yani sen diyecek kadar komutanlık ve yakınlık hakkım var.”