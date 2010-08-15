-EMEKLİ KORAMİRAL KIYAT'IN İFADESİNE BAŞVURULACAK DİYARBAKIR (A.A) - 15.08.2010 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca emekli Koramiral Atilla Kıyat'ın talimatla ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderildiği bildirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, yaptığı açıklamada, faili meçhul cinayetlerle ilgili emekli Koramiral Atilla Kıyat'ın bilgisine başvurulacağını belirtti. Faili meçhullerle ilgili dosyanın açık olduğunu ifade eden Kavak, bu kapsamda Kıyat'ın talimatla ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdiklerini bildirdi.