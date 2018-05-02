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Emekli Koramiral Atilla Kıyat: Hulusi Akar'la birlikte namaz kılmadık ama rakı, viski içtik

"Yazıklar olsun; 16 Temmuz 2016 sabahı istifa etmemenin diyetini ödüyorsun"

02 Mayıs 2018 16:25

Emekli Koramiral Atilla Kıyat,  Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, "24 Haziran’da aday olmaması için ikna etmeye gittiği" iddiasını değerlendirerek “Yazıklar olsun. 16 Temmuz 2016 sabahı istifa etmemenin diyetini ödüyorsun” dedi.

Hulusi Akar’a neden “Sen” diye hitap ettiğini de anlatan Kıyat'ın, “Birlikte namaz kılmadık ama, rakı, viski içtik. Yani, sen diyecek kadar komutanlık ve yakınlık hakkım var” demesi dikkat çekti.

Kıyat'ın paylaşımı şöyle:

“Günlerdir yalanlansın diye bekledim, hatta dua ettim. Maalesef, doğruymuş ki, yalanlanmadı. Hulusi Akar, Abdullah Gül’e gitmiş. Yazıklar olsun. 16 Temmuz 2016 sabahı istifa etmemenin diyetini ödüyorsun. Askeri Okulları kapattılar, sesin çıkmadı. Emrindeki Komutanları aldılar sesin çıkmadı. Askeri Hastaneleri kapattılar sesin çıkmadı. Yüzlerce emir kulu askeri öğrenci, er, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ediliyor sesin çıkmıyor. Git diyorlar gidiyorsun, gel diyorlar geliyorsun.

Bugün (E) Oramiral Özden Örnek’in cenazesi vardı. Bir tek siyasi yoktu. İyi ki de yoktular. Çünkü son derece nezih bir topluluk vardı. Silah arkadaşları doldurmuştu camiyi. Allah geçinden versin, senin için de hak vaki olduğunda, emin ol camide siyasiler olmayacak, ama işin acısı, emirle gelenler hariç, silah arkadaşların da olmayacak...

Not: Sen diye hitap etmemi yadırgayan dostlarım, kendileri evimde defalarca yatılı misafir oldular. Birlikte namaz kılmadık ama rakı, viski içtik. Yani, sen diyecek kadar komutanlık ve yakınlık hakkım var.”

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