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EMEKLİ KOMUTANLARA TUTUKLAMA KARARI İSTANBUL (A.A) 

12 Şubat 2011 00:03

-EMEKLİ KOMUTANLARA TUTUKLAMA KARARI İSTANBUL (A.A)  - 11.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aralarında Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına ve Engin Alan'ın da bulunduğu 133 sanığın tutuklanmasına karar verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve infaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş'ın tutuklama talebini değerlendiren Mahkeme Heyeti verdiği aradan sonra aldığı kararları açıkladı. Mahkeme Heyeti, tutuklanması talep edilen sanıklardan duruşma salonunda bulunan Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına, Süha Tanyeri'nin de bulunduğu 133 sanığın tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, aralarında Çetin Doğan ve Ergin Saygun'un da bulunduğu 29 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkardı. Mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından salonda bulunan sanıklar hep bir ağızdan Harbiye Marşını okudular.

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