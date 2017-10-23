Emekli güvenlik korucusunun cinayet şüphelisi yakalandı

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesindeki ceviz bahçesinde önceki gün öldürülen emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay\'ın katil zanlısı A.Z. polis tarafından yakalandı. A.Z.\'nin, bir ay önce tartıştığı Özay\'ı öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Batman Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Hasankeyf ilçesi Uzundere Köyü\'nden Abdurrahman Özay isimli emekli güvenlik korucusunun ateşli silah ile öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, \"Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulunmuştur. Terör olayı olduğu değerlendirilmemekle birlikte şahsın eski korucu olması sebebiyle olay bu yönü ile de araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonunda, şahsın 30 gün önce A.Z., isimli şahısla tartıştığı tespit edilmiş ve A.Z\'nin Batman’da ikamet ettiği adreste arama yapılmıştır. Arama sonunda evde 26 adet fişek bulunmuş olup, şüpheli A.Z. 22 Ekim günü yakalanarak mevcutlu olarak Batman Adliyesi\'ne sevk edilmiştir. Şüpheli Cumhuriyet Savcılığında yapılan sorgusunda cinayeti tasarlayarak işlediğini itiraf etmiştir\" denildi.

