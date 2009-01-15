Emekli generalin yakalanma anı

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün yakalanmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.



Ergenekon soruşturmasında aranan Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, bu sabah geldiği Ankara'nın Balgat semtindeki Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi'nde yakalandı.



Arandığını öğrenince Rusya'ya kaçtığı belirtilen ve hakkında yakalama emri bulunan Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün, bu sabah Ankara'nın Balgat Semti'ndeki bir özel hastanede olduğu ihbarını alan güvenlik güçleri alarma geçti.



Saat 09.00'da Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi'ne gelen asker ve Özel Harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hastaneye giren timler, yaklaşık yarım saat sonra Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün koluna girerek dışarı çıkardı. Üzerinde pardösü bulunan ve sakallarının uzadığı dikkati çeken Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, hemen bir araca bindirilerek emniyete götürüldü.



Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün sabah hastaneye muayene için geldiği ve kendisini tanıyan görevliler tarafından polise bilgi verildiği ileri sürüldü.



Levent Ersöz, Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı yapmış ve Bilecik'deki 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugayı Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.



Ersöz hakkında, Jandarma eski Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur, 1'inci Ordu eski Komutanı Hurşit Tolon, ATO Başkanı Sinan Aygün ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın gözaltına alındığı 6'ncı dalga operasyonunda mahkeme tarafından 'yakalama' kararı çıkarılmıştı.



Ersöz'ün operasyondan bir gün önce Rusya'ya kaçtığı belirlenmişti.



Sağlık kontrolünden geçirildi



Ergenekon soruşturması kapsamında aranırken bu sabah Ankara'da tedavi için gittiği özel hastanede yakalanan Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile yanında bulunan ve yeğeni olduğu belirtilen Baran Kayral, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ersöz ve Kayral, yaklaşık 2 saat süreyle Emniyet Müdürülğü’nde kaldıktan sonra sağlık kontrolyünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayı’ndaki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



Adli Tıp’ta işlemlerin ardından yine geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile Baran Kayral, işlemlerin tamamlanmasından sonra İstanbul'a gönderilecek.



Polisi görünce 'Kahretsin' dedi



Bu arada Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün yakalanmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Emekli Tuğgeneral Ersöz, iki hafta önce Zonguldak Limanı’ndan Mehmet Orhan Gülcü sahte kimliği ile Türkiye'ye giriş yaptı. İddiaya göre kendisini Kırşehir Jandarma Alay Komutanlığı’nda görevli muazaf Astsubay Selim Gür karşıladı.



Zonguldak'tan Ankara'ya geçen polisin takibe aldığı Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz prostat tedavisi için, yanında yine Astsubay Selim Gür ve yeğeni olduğu belirtilen Baran Kayral ile bu sabah Balgat semtindeki Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi'ne gitti.



Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün, Mehmet Orhan Gülcü kimliği ile 3- 4 gün sürecek ‘green light’ tedavisi için yatış işlemleri yapılırken, takipteki polisler operasyon için düğmeye bastı. Hastanenin çevresinde Özel Harekat Timleri kuşatırken, özel olarak görevlendirilen tim içeri girdi. Bir anda ‘Eller yukarı’ diyen polisleri karşqısında gören Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz şoke oldu ve başını ellerinin arasına koyarak ‘Kahretsin’ dedi. Polisler Emekli Tuğgeneral Ersöz'le birlikte yanındaki Astsubay Selim Gür ve yeğeni olduğu belirtilen Baran Kayral'ı da gözaltına aldı. Astsubay Gür, muvazzaf olduğu için askeri birimleri teslim edildi.





Silopi kayıplarıyla anılıyor



Emekli Jandarma Albay Erdal Sarızeybek, emekliliğini ardından kaleme aldığı kitapta Levent Ersöz'ün yazılı olmayan talimatıyla Ankara'daki bazı üst düzey asker ve siyasilere ait telefonları dinlediğini açıkladı. Ersöz'ün adı albay olarak görev yaptığı dönemde Silopi kayıpları olayıyla da gündeme geldi. Emekli Orgeneral Şener Eruygur'a yakınlığıyla biliniyor.Ergenekon soruşturması çerçevesinde aranan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, sağlık kontrolünün ardından uçakla İstanbul’a gönderilecek. Operasyondan sonra Rusya’ya gittiği kaydedilen Ersöz’ün prostat ameliyatı için gittiği hastaneye sahte kimlikle yattığı ifade edildi.



İstanbul'a gönderilecek



Gözaltına alınmasının ardından Ankara Adliyesi’nde sağlık kontrolünden geçilen Ersöz’ün bugün saat 17.00’de hava yoluyla Ergenekon Soruşturması’nın yürütüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.



Öte yandan, Ersöz’ün sağlık kontorülünden dönüşünde Terörle Mücadele Şubesi önünde basın mensuplarının kalabalık bir grup oluşturan basın mensupları, kısa bir süre sonra yetkililerce dışarı çıkarıldı. Ersöz’ün gönderilmesine kadar emniyetin içine gazetecilerin alınması yasaklandı.



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