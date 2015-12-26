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Anadolu Ajansı'nın eski Berlin temsilcisi evinde yanarak öldü

Yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı belirlendi

26 Aralık 2015 12:04

Emekli gazeteci İsmail Hakkı Akduman, Antalya’da yaşadığı evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Radikal’in haberine göre Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'ndeki bir apartmanın 7'nci katında oturan, uzun süre Anadolu Ajansı'nda çalışan emekli gazeteci İsmail Hakkı Akduman'ın saat 06.00 sıralarında evinden duman yükseldiğini gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri aynı anda sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için kilitli olan dairenin kapısını koçbaşı yardımıyla kırarak içeri girdi. Yangına kısa sürede müdahale ederek söndüren ekipler, yalnız yaşayan İsmail Hakkı Akduman'ın oturma odasında koltuktaki yanmış cesedi ile karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi ardından Akduman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yangını haber alarak gelen Akduman'ın ağabeyi Rauf Akduman sinir krizi geçirdi. Rauf Akduman sağlık ekipleri tarafından sakinleştirdi.

İtfaiye görevlileri ve olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada, yangının Akduman'ın uyuya kaldığı oturma odasındaki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığını belirledi.

Hakkı Akduman, uzun yıllar AA Berlin Temsilciliği yapmış, Antalya'da görevliyken emekli olmuştu.

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