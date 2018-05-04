T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli, esnaf, borçlu ve öğrenciye yönelik tasarı komisyonda kabul edildi

24 milyarlık ekonomik paketle ilgili kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

04 Mayıs 2018 00:58

Emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

24 milyarlık ekonomi paketiyle ilgili tasarıda Ramazan ve Kurban bayramı öncesi 12 milyon emekliye 1 bin lira ikramiye, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, vergi ve prim alacakları ve trafik cezaları yeniden yapılandırılması ile gençlere iş yeri açmada Bağ-Kur kolaylığı düzenlemeleri bulunuyor.

 

ETİKETLER

Bütçe Komisyonutasarıkomisyonkabul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24