Emekli Emniyet Müdürü Hasan Eryılmaz 'kör nokta'da infaz edilmiş!

T24 - Ankara'da aracında ölü bulunan emekli Emniyet Müdürü Hasan Eryılmaz'ın düzenlenen saldırıyla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara'da dün akşam aracında ölü olarak bulunan 12 Eylül 1980 harekatı sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde Siyasi Şube Müdürü olarak görev yapan Hasan Eryılmaz'ın ilk otopsi raporuna göre, 5 santimetre mesafeden açılan ateş sonucu sol kulak arkasında girerek kafatasının arka tarafından çıkan tek kurşunla öldürüldüğü belirtildi.

Mustafa Eryılmaz’ın öldürülmeden bir gün önce kendisini takip eden 2 kişiden şüphelendiği ve bu durumu da yakınlarıyla paylaştığı belirtildi. Eryılmaz'ın öldürülmeden 5 dakika önce telefonla aradığı oğlu Oğuz Eryılmaz, "Beni arayarak 'takip ediliyorum, birileri önümü kesiyor, takip edenler dün şüphelendiğim o 2 kişi. Durup onlarla konuşacağım, telefonumu da açık bırakıyorum' dedi. 12 Eylül soruşturmalarından sonra babamın ismi de çok gündeme geldi. Olayın 12 Eylül ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum" dedi.

12 Eylül 1980 harekatı sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde Siyasi Şube Müdürü olarak görev yapan, bir dönem de Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı görevinde bulunan emekli emniyet müdürü Hasan Eryılmaz, akşam saatlerinde Ankara-Konya Karayolu İncek Mevkii'nde 06 ZUY 06 plakalı aracının içinde öldürülmüş halde bulundu. Eryılmaz'ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Keçiören Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



5 santimde ateş edilmiş



Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Eryılmaz'ın, ilk rapora göre 5 santimetre mesafede açılan ateş sonucu sol kulak arkasında girerek kafatasının arka tarafından çıkan tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Bu arada Eryılmaz'ın aracının sağ koltuğunda bulunan beylik tabancasının ise ateşlenmediği iddia edildi. Cinayet büro dedektifleri ise cinayetin oluş şeklinin çok profesyonelce olduğunu, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin cinayeti planlayarak gerçekleştirdiklerini belirtiler.

Bu arada cinayetin meydana geldiği mevkiinin kör noktada olması ve mobese kameraları tarafından görüntülenmeyen alanda olması da dikkat çekti.

Otopsisi tamamlanan Eryılmaz'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İbni Sina Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Eryılmaz'ın yarın Kocatepe Camii'sinde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.



'Oğlunu aradı ve öldürüldü'



Mustafa Eryılmaz’ın öldürülmeden bir gün önce kendisini takip eden 2 kişiden şüphelendiği ve bu durumu da yakınlarıyla paylaştığı belirtildi. Eryılmaz'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli oğlu Oğuz Eryılmaz, babasının öldürülmeden 5 dakika önce kendisini aradığını belirterek şunları söyledi:

"Beni arayarak 'takip ediliyorum, birileri önümü kesiyor, takip edenler dün şüphelendiğim o 2 kişi. Durup onlarla konuşacağım, telefonumu da açık bırakıyorum' dedi. Bunun üzerine hemen evden çıkarak babama doğru gittim. Telefon da kısa bir süre sonra kapandı. Gittiğimde babamı öldürülmüş halde buldum. Aracı çalışır vaziyette, silahı ise sağ koltuğundaydı. Büyük ihtimalle babam kendisini takip edenlerle konuşmak üzere durdu. O sırada olası bir saldırı karşısında çantasında olan silahını çıkartarak sağ koltuğu bırakmış. Ancak durur durmaz saldırıya uğramış."

'12 Eylül hesaplaşması'

Babasının kimseyle bir sorununun bulunmadığın, tek kuruş bile alışverişinin olmadığını kaydeden oğul Eryılmaz, "Babamın alacak verecek veya başka bir alış verişi yoktu. 12 Eylül soruşturmalarından sonra babamın ismi de çok gündeme geldi. Olayın 12 Eylül ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında aklımıza hiç birşey gelmiyor" dedi.



Tanıklar '2 kişiyi gördü' iddiası



Bu arada polisin bilgisine başvurduğu görgü tanıklarının, olay sonrası iki kişiyi kaçarak uzaklaşırken gördüklerini söyledikleri öne sürüldü. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri ise Eryılmaz'ın aracının geçtiği alanlardaki Mobese kameralarını incelemeye aldı.



Kritik görevler



Eryılmaz'ın Siyasi Şube Müdür Yardımcısı olduğu 12 Eylül döneminde bir silahlı çatışmada ağır yaralandığı öğrenildi. 2001’de Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı görevini de yürüten Eryılmaz, 2009’da emekliye ayrıldı. İki çocuk babası Eryılmaz, aynı zamanda Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yönetim kurulu üyesiydi.