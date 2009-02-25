Emekli elçi ve komutanlardan Kürt raporu

Dış Politika ve Savunma Araştırmaları Grubu, “Kürt sorunu” konulu bir rapor hazırladı. NTV’nin haberine göre raporda, “Türkiye Kürt sorununu ülke içerisinde çözmeyi başaramazsa sınır-ötesi bir aidiyet sorunuyla karşı karşıya kalınabilir” uyarısı yapıldı.



Başkanlığını, esi Dışişleri Bakanı İlter Türkmen’in yaptığı Dış Politika ve Savunma Araştırmaları Grubu’nun Başkan Yardımcısı ise eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Salim Dervişoğlu. Grubun üyeleri arasında eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman da bulunuyor.



Sorun içerde çözülmeli



Raporda özetle şu görüşler yer aldı:



“Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda en çetin sınavı Kürt meselesi olmaya devam edecektir. Bu soruna, kapsamlı bir çözüm bulunamadığı takdirde Türkiye’nin birlik, güvenlik ve istikrarı tehdit altında kalmaya devam edecektir. Türkiye, Kürt sorununu Türkiye içerisinde çözmeyi başarmalıdır. Aksi takdirde, önümüzdeki dönemde ülke-içi etnik bir sorundan çok sınır-ötesi bir aidiyet sorunuyla karşı karşıya kalınabilir.”



Raporda sorunun çözümü için benimsenmesi gereken siyasi vizyon da şöyle özetleniyor: “Üniter devlet temelinde Kürt kültürel kimliği tanınmalıdır. Etnik siyasi partilere karşı daha toleranslı davranılmalı, bu partilerin anayasal düzen içinde mevcudiyetlerini sürdürmelerinin terörün süregitmesine önemli bir engel oluşturacağı göz önünde bulundurulmaıdır. TRT’nin tam gün Kürtçe yayını başlatması memnuniyetle karşılanmış ise de bu yayınlar sadece Türkiye’de değil bütün bölgede rahatça izlenebilir hale getirilmeli ayrıca özel kanallara da bu hak verilmelidir. Talep olan yerlerde Kürtçe’nin seçmeli ders olarak öğretilmesinin, bazı üniversitelerde Kürdoloji Enstitüleri ve Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri kurulması projesi de faydalı olabilir.”



Ekonomik açılımlar



Raporun ekonomik açılımlarla ilgili bölümünde de şu öneriler sıralandı: “Kuzey Irak yatırımları Güneydoğu’yu atlayarak değil, eklemleyerek yapılmalı; bu şekilde karşılıklı bağımlılık yapısal hale getirilmeli bu amaçla sınır kapıları artırılmalı ve giriş-çıkışlar kolaylaştırılmalı ve hizmet en üst düzeye çıkarılmalıdır. Kuzey Irak’a bölgeden ihracat yapacak firmalara gerekli teşvik ve vergi muafiyetleri sağlanmalıdır.”

