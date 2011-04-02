Emekli DGM savcısı intihar etti

T24- İzmir'de emekli DGM savcısı Ahmet Birsen otomobilinde tabancayla intihar etmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Balçova-Narlıdere ilçeleri arasındaki otobanda, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi önünde yol kenarında park halindeki otomobilin camının kırılmış olduğunu ve sürücüsünün hareket etmediğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğunda oturan kişinin sağ elindeki silahla şakağından vurarak intihar ettiğini belirledi.

Ekiplerin incelemesinde, intihar eden kişinin Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapan emekli emekli savcı 54 yaşındaki Ahmet Birsen olduğunu belirledi. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir not bulunamadığı bildirildi.

Üç çocuk babası Birsen'in emekli olmasının ardından Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde noterlik yaptığı, bir süre önce de eşinden boşandığı öğrenildi.

Birsen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ruhsatlı olduğu tespit edilen silahı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.