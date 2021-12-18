Emekli Deniz Kurmay Albay Dilek: Türkiye Batı’nın sınırları dışında bırakılıyor, tabiri yerindeyse izlediğimiz iç ve dış politikayla buna ortam hazırlıyoruz

Sosyal medya hesabından "ABD ordusundan sonra ABD sahil güvenlik güçleri de ege ve D.Akdeniz’de görev yapmak üzere Yunanistan’a konuşlanıyor" diye uyarıda bulunan stratejist Cahit Armağan Dilek, Korkusuz yazarı Ahmet Takan'a dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dilek, "Türkiye Batı’nın sınırları dışında bırakılıyor. Tabiri yerindeyse Türkiye izlediği iç ve dış politikayla buna ortam hazırlıyor” dedi.

Dilek’in açıklamaları şöyle:

“Yabancı asker işgaline uğrar mıyız? Yakın dönemde hayır. Askeri işgaller dönemi sona erdi. Sığınmacı işgali yeter. Batı’nın dışında kalmış yani AB üyesi olamayan, önümüzdeki yıl yeni NATO Stratejik konsepti kapsamındaki NATO’daki yapılanmalar çerçevesinde veto hakkının sınırlanacağını Türkiye Macaristan gibi demokrasiden uzaklaşmakla suçlanan ülkelerin veto hakkındaki bu sınırlandırmayla kağıttan bir NATO üyesine dönüştüğü ortamda, Türkiye artık fiilen ve resmen bir depo veya tampon coğrafyaya dönüşeceğini göreceğiz maalesef.

Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri arasına iteklenip sorunlarını çözemeyen, krizler derinleştiğinde dış yardıma muhtaç bir ülke konumuna dönüştürüleceğini göreceğiz.

Basra-Ortadoğu-D.Akdeniz-Avrupa koridoruyla ve Yunanistan (Dedeağaç)- Bulgaristan/Romanya-Karadeniz- Güneydoğu/Orta Avrupa koridoruyla bu dışlanmışlığının somutlaşmakta olduğunu herkes görmeli. Bu dışlanmışlık son aylarda Balkanlarda yeniden kaynayan kazan dikkate alındığında Türkiye’nin Balkanlarla da irtibatının kesilmekte olduğunu gösteriyor.

Daha önce de söyledik; içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli kuvvet çarpanlarından yani sahip olana önemli bir itici güç sağlayan ana unsurlardan biri ittifak/ortaklık oluşturabilme yeteneğidir. Yunanın Basra’dan hatta Hindistan’dan Ortadoğu’ya Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya adar olan bölgedeki ilişki ağına baktığınızda ve Türkiye’nin değerli yalnızlığına baktığınızda bütün bu gelişmeler daha anlamlı hale geliyor.

Vallahi çok dertliyim. Daha çok söylerdim ama yerimiz dar!..”

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