Emekli cinayet dedektifi: Kaşıkçı olayında delili 'karanlık oda' bulur

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybedilmesi ya da bir iddiaya göre öldürülmesine ilişkin olarak Türk yetkililere verilen arama izninin sonuç vermeyeceği belirtildi. Emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Suudi Arabistan yetkililerinin konsolosluğa Türk güvenlik uzmanlarının girmesi konusunda verdiği iznin “çıplak gözle” arama izni olduğunu bunun da soruşturmada bir işe yaramayacağını söyledi. Kurtbaba’ya göre, konsoloslukta “karanlık oda” uygulaması yapılması durumunda delile ulaşabilecek.

Kurtbaba, Türk uzmanlar, gerekli cihazlarla karartılan odada arama yapabileceklerini belirterek şunları söyledi: “Karanlık oda uygulamasında oda tamamen karartılır. Ultraviyole ışınları ile aydınlatıldıktan sonra odaya sıkılan sprey, herhangi bir yerde bulunan tükürük, kan benzeri materyallerin üzerine öyle yapılır, yoksa çıplak gözle aramadan herhangi bir sonuç alınamaz.”

Kurtbaba, ayrıca konsolosluktaki kamera sistemlerinin de incelebileceğini bu sayede kameraların ne zaman açılıp kapandığının anlaşılabileceğini de sözlerine ekledi.