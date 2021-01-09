Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ: ABD, Kongre baskınından sonra diplomaside demokrasi kozunu eskisi gibi kullanamaz!..

Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, ABD’de kongre binasını basan Donald Trump yanlılarının protestolarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Kongre baskınıyla ABD’nin “çok değerli diplomatik silahı ‘demokrasiyi’ kaybettiğini" söyleyen Elekdağ, “ABD bu silahı uluslararası ilişkilerinde bir baskı unsuru olarak kullanıyordu. Fakat artık ABD demokrasi dersi vermek istediğinde muhatapları ona İncil'deki şu cümle ile cevap verecekler: Önce kendi gözündeki merteği [çöpü] çıkar!..” dedi.

Emekli Büyükelçi Elekdağ, Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı. “6 Ocak olayları ABD'yi sarstı ve toplum yapısındaki fay hattının ürkütücü derinliğini ortaya koydu. Bu, ABD'nin büyük öncelik atfederek ele alması gereken kritik bir sorun. Buna rağmen ben, ABD'nin çöküş ve dağılma sürecinde olduğunu ortaya koyan somut emareler göremiyorum” diyen Elekdağ devamında şöyle konuştu:

“Amerika halen dünyanın en büyük ekonomisine ve en ileri teknolojisine sahip bulunuyor. Dünya “gayrisafi yurt içi hasılasının” % 20'si ABD'nin. Ancak ABD'nin bu alandaki liderliği tehlikede. Zira Çin, ekonomik modeli ve dinamiği sayesinde gayet hızlı büyüyor ve bu tempoyla önümüzdeki 10 veya en fazla 20 sene içinde ABD'yle arasındaki farkı kapatacak gibi görünüyor. Konu ilginç, ancak yerimiz sınırlı olduğundan, bu hususta bu birkaç basit cümleyle yetinmek zorundayım…

Kongre'ye saldırı olayıyla Amerika'nın çok değerli bir diplomatik silahı kaybettiğini belirtmek isterim. Bu silah, demokrasi silahıydı. ABD bu silahı uluslararası ilişkilerinde bir baskı unsuru olarak kullanıyordu. Fakat artık ABD demokrasi dersi vermek istediğinde muhatapları ona İncil'deki şu cümle ile cevap verecekler: “Önce kendi gözündeki merteği [çöpü] çıkar!..”

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