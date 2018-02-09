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Emekli büyükelçi Nabi Şensoy toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede yaşamını yitiren Türkiye'nin Washington eski büyükelçisi 73 yaşındaki Nabi Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı

09 Şubat 2018 21:34

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede yaşamını yitiren Türkiye\'nin Washington eski büyükelçisi 73 yaşındaki Nabi Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Türkiye\'nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, geçen çarşamba gecesi evinde kalp krizi geçirdi. Yakılarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından eski büyükelçi, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şensoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şensoy için bugün ikindide, Alsancak Hocazade Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Gülgün Şensoy, ağabeyi Melih Şensoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, CHP eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile çok sayıda seveni katıldı. İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından eski büyükelçi için helallik alındı. Türk bayrağına sarılı tabutunun cenaze arabasına konulan Şensoy, ardından Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
NABİ ŞENSOY KİMDİR?
Nabi Şensoy 25 Mayıs 1945\'te İstanbul\'da doğdu. İngiliz Erkek Lisesi\'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü\'nden mezun oldu. 1970\'te ETÜD Dairesi\'nde aday meslek memuru olarak başladığı diplomatlık yaşamında ve bürokraside çok sayıda görev üstlendi. 1990-1995\'te Madrid, 1998-2002\'de Moskova, son olarak da 2006-2009\'da Washington Büyükelçiliği gibi kritik görevlerde bulundu.

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