Emekli banka müdürü CIA için çalıştığını açıkladı

First Mariner Bank isimli bankanın emekli CEO’su olan Ed Hale, ünlü Amerikan televizyonu CBS'e bağlı kuruluş WJZ’ye verdiği bir röportajda; 1991 yılından 2001 yılına kadar CIA casusu olarak çalıştığını ve 90'lı yıllarda, El Kaide örgütünün 2011'de öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in izini bulduklarını anlattı .

Hürriyet’in haberine göre, Hale, “Gizli kimliğim çok sağlamdı. Dünyanın her yeriyle etkileşim halendeydim. Bir insanı Amerika’dan gizlice Özbekistan’a, Afganistan’a gönderebiliyordum” dedi.

Hale’in Usame Bin Ladin’i yakalama konusunda da bazı çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Fakat Bin Ladin, o zaman 11 Eylül saldırıları gerçekleşmediği için dünya çapında tanınmıyordu.

‘90’larda Bin Ladin’in izini bulmuştuk’

Hale, Bin Ladin’le ilgili olarak, “90’larda Bin Ladin’in izini bulmuştuk. İsmen kendisini biliyordum ama yüzünü hiç görmemiştim” dedi. 11 Eylül saldırılarından sonra kısa bir süre sonra Hale, CIA’den emekli oldu. Hale, aynı zamanda ABD’de Baltimore Blast isimli bir salon futbolu takımının da sahibi. Ancak CIA bir dönem Ed Hale isimli bir ajanları olduğu bilgisini teyit etmedi.

First Mariner Bank ABD'nin büyük bankalarından biri değil. Baltimore bölgesinde bulunan banka 2012'nin ilk çeyreğinde 1.8 milyon dolar kar elde etmişti.



