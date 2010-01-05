Emekli aylıklarına zam bugün açıklanıyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında emekli aylıklarına yapılacak zammı açıklayacak. Emekli aylıkları arasındaki dengesizliği gidermek için düşük aylıklara yüksek, yüksek aylıklara düşük zam yapılması bekleniyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, emekli maaşlarına ilişkin iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını, bu konudaki açıklamanın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bugünkü AKP TBMM Grup toplantısında yapılacağını duyurmuştu.



Emekli aylıkları arasında büyük bir dengesizlik bulunuyor. Yıllarca tavandan sigorta primi ödeyerek en yüksek aylıkla emekli olanların aylıkları bile, yıllar içinde eriyor. Söz konusu çarpıklık, emekli aylığı bağlanırken hesaba katılan "ülkenin kalkınma-büyüme katsayısı"nın daha sonra aylık zammı yapılırken hesaba katılmamasından kaynaklanıyor. Bir başka deyişle 10 yıl önce emekli aylığına hak kazanan bir emekli, o günün Türkiyesi'nin parametreleriyle pesaplanan aylıkla bugünün Türkiye'sinde geçinmeye çalışıyor. Arada geçen 10 yılda ülkenin büyümesi ve milli gelirdeki artıştan hiçbir pay emekli aylığına yansıtılmıyor.







