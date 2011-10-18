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Emekli aylıkları intibak çalışması ANKARA (A.A)

18 Ekim 2011 15:10

-Emekli aylıkları intibak çalışması ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emekli aylıklarıyla ilgili intibak çalışmasına ilişkin olarak, ''Sosyal taraflarla yani emekli derneklerimizle bir araya geleceğiz, kendileriyle bu tabloyu paylaşacağız ve gerekli düzenlemeleri TBMM'ye taşımış olacağız'' dedi.  Çelik, bakanlığın konferans salonunda düzenlenen ''Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi'' konulu konferansa gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Emekli aylıklarıyla ilgili intibak çalışmasına ilişkin soru üzerine Çelik, intibak konusunun seçim döneminde özellikle emekliler arasında yoğun olarak tartışıldığını söyledi. Hükümetin konuya ilişkin çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Çelik, 1981 yılı öncesiyle 2000 yıllarına kadar emekli olanlar arasında, aynı süreli ve aynı şartlarda çalışmalarına rağmen, emekli aylıklarında ve aylık bağlamalardaki sistemlerden kaynaklanan farklılıklar bulunduğunu söyledi.  Bakan Çelik, bakanlıklar arasında yapılan çalışmaların bir noktaya getirildiğini belirterek, ''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sosyal taraflarla yani emekli derneklerimizle bir araya geleceğiz, kendileriyle bu tabloyu paylaşacağız ve gerekli düzenlemeleri TBMM'ye taşımış olacağız'' dedi.

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