Emekli aylıkları 1 haftada bağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, bu yılın SGK açısından atılım ve gelişme yılı olacağını belirterek, 2010 yılından itibaren emekli aylıklarını bir hafta içinde bağlamak için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.



SGK Başkanı Fatih Acar, yaptığı açıklamada, geçen yıl TBMM'de kabul edilen ''5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Sağlık Reformu'' yasasının yürürlüğe girmesinin ardından SGK'nın teknolojik altyapısını tamamladıklarını bildirdi. Fatih Acar, bu yıl, SGK reformunun tüm hükümlerinin daha sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi için çok yoğun bir çalışma temposu içinde olacaklarını vurguladı.



Geçmiş dönemlerde emekli aylıklarının bazı zaman 6-7 ayda, kimi zaman da ancak bir yılda bağlanabildiğine dikkati çeken SGK Başkanı Fatih Acar, bu yıl bütün ünitelerde emekli aylığı bağlama süresini bir ayın altına indireceklerini kaydetti.



Acar, şöyle konuştu:



''2010'da vatandaşlarımızın aylıklarını bir haftada bağlamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili teknolojik altyapıyı kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bilgisayar sistemine, özellikle eski dönemlere ilişkin bilgi girişleri yapılamadığı için aylık bağlama süresi çok uzuyordu. 4-5 yerde sigortalı çalışanlar için çalıştıkları yerlere yazı yazıyorduk. Özellikle 1974 öncesi dönemi ile ilgili bilgi girişleri çok büyük oranda yapılmayan illerimiz var. Bu sene bu illerde bilgi girişlerini hızlandırıp, elektronik ortamda bilgiye rahat ulaşabilirsek aylık bağlama süreleri de azalacak.''



Kayıt dışı mücadele birimleri



Kayıt dışılığın Türkiye'nin en büyük sorunlarından olduğunu ifade eden Acar, SGK olarak bununla mücadele etmek için yeni çalışmalar yaptıklarını bildirdi. 2009'un kayıt dışılıkla mücadele yılı olacağını anlatan Acar, şöyle devam etti:



''Bu yıl kayıt dışılıkla mücadelede çok önemli çalışmalar yapacağız. Reform yasalaştıktan sonra yaklaşık 250 bin kişiyi kayıt altına aldık. Bu çok büyük rakam. SGK tarihinde böyle bir çalışma görülmedi. 5510 Sayılı Yasanın bize tanıdığı imkanlar var. Ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesi var. Kamu kurum ve kuruluşlarına SGK'ya bilgi verme zorunluluğu getirdik. 15 kurum ve kuruluştan bize gelen binlerce, milyonlarla bilginin kurumumuz tarafından değerlendirilmesi sonucu sadece bankalardan gelen bilgilerle 200 bin kişi kayıt altına alındı. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgilerle, Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen listelerle Alo 170 ihbar hattından gelen bilgileri de sayarsanız son 6 ay içinde 250 bin kişi kayıt altına alınmış oldu.''



Bunun son derece önemli sonuç olduğunu vurgulayan Acar, kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek bilgileri 2009 yılında iyi değerlendirerek kayıt dışılığın önemli oranda kaldırılacağı bir dönemin başlayacağını belirtti.



Acar, ''Bu yıl 'Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerini üç büyük ilimizde faaliyete geçirmiş olacağız'' dedi.







