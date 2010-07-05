T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Emekli avukattan aylık aldığı bankaya "promosyon" davası

05 Temmuz 2010 16:27

T24-  Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli aylığı alan, aynı zamanda Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini de sürdüren Sedat Vural, aylık aldığı bankadan kendisine de ''promosyon'' parası ödenmesi talebiyle dava açtı.

Vural, dava dilekçesinde, maaş ve ücretlerinin yatırılması karşılığında bankaların kamu çalışanlarına ''promosyon'' adıyla nakdi kazanım sağladığına dikkati çekti.

Ancak ''promosyonun'', aylıkları Devlet Hazinesinden ödenen emeklilere verilmediğini anımsatan Vural, Anayasa'daki ''sosyal hukuk devleti'' ve ''eşitlik'' başlıklı maddelere işaret etti.

SGK ile aylığını aldığı Ziraat Bankasına dava açan Vural, dilekçesinde, ''SSK emeklisi olarak kaybım olan yıllık zararımın tespiti ile 5 yıl geriye gidecek şekilde, bu zamana kadar biriken alacağımın yasal faizi ile birlikte ödenmesini talep ediyorum'' ifadesini kullandı.

Başbakanlığın, kamu çalışanlarına promosyon ödenmesini düzenleyen 2007/21 sayılı genelge, Maliye Bakanlığının da Genel Tebliğ yayınlayarak, bankalardan, kamu çalışanlarına ''promosyon'' adlı ek mali imkanlar sağladığını belirten Vural, bankalarla protokol yapılarak, kamu çalışanları gibi Hazine'den aylık alan ve bu bağlamda ''Anayasal eşitliğe'' sahip bulunan emekliler için de ''promosyon'' adlı mali imkanların sağlanmasının, Anayasal sorumluluk olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24