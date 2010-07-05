Emekli avukattan aylık aldığı bankaya "promosyon" davası

T24-

Vural, dava dilekçesinde, maaş ve ücretlerinin yatırılması karşılığında bankaların kamu çalışanlarına ''promosyon'' adıyla nakdi kazanım sağladığına dikkati çekti.

Ancak ''promosyonun'', aylıkları Devlet Hazinesinden ödenen emeklilere verilmediğini anımsatan Vural, Anayasa'daki ''sosyal hukuk devleti'' ve ''eşitlik'' başlıklı maddelere işaret etti.

SGK ile aylığını aldığı Ziraat Bankasına dava açan Vural, dilekçesinde, ''SSK emeklisi olarak kaybım olan yıllık zararımın tespiti ile 5 yıl geriye gidecek şekilde, bu zamana kadar biriken alacağımın yasal faizi ile birlikte ödenmesini talep ediyorum'' ifadesini kullandı.

Başbakanlığın, kamu çalışanlarına promosyon ödenmesini düzenleyen 2007/21 sayılı genelge, Maliye Bakanlığının da Genel Tebliğ yayınlayarak, bankalardan, kamu çalışanlarına ''promosyon'' adlı ek mali imkanlar sağladığını belirten Vural, bankalarla protokol yapılarak, kamu çalışanları gibi Hazine'den aylık alan ve bu bağlamda ''Anayasal eşitliğe'' sahip bulunan emekliler için de ''promosyon'' adlı mali imkanların sağlanmasının, Anayasal sorumluluk olduğunu ifade etti.