-EMEKLİ ATAŞE VE EŞİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ İZMİR (A.A) - 13.06.2011 - İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı sahili yakınında ağaçlık alanda silahla vurularak ölmüş bulunan emekli ataşe Mustafa Özbabacan ile eşinin çürüyen cesetlerinin otopsi için birkaç gün daha morgda bekletileceği bildirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın emekli ataşe Mustafa Özbabacan'ın silahıyla gerçekleştirildiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, boğuşma izine rastlanmaması, eşyaların alınmaması ve benzeri bulgulara dayanarak, emekli ataşenin eşini tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durdukları bildirildi. Çiftin tatil amacıyla geldiği Ildır köyünde 5 gün kaldığı, 3 gün önce köyden ayrıldığı, kullandıkları kiralık otomobilde bulunan uydu takip sisteminde yapılan inceleme sonucu, otomobilin 2 gündür olay yeri yakınında park halinde durduğu tespit edildi. 1977'de Beyrut idare ataşeliği görevindeyken ASALA'nın arabasına yönelik bombalı saldırısından yara almadan kurtulan Mustafa Özbabacan'ın Yunan asıllı olan ve Türk vatandaşlığına geçerek Emine Sibel ismini alan eşiyle evlendiğini, oğullarının ABD'de yaşadığı öğrenildi. Mutlu bir evlilik sürdürdükleri bildirilen çiftin kişiliklerinin cinayet ve intiharla bağdaşmayacağını kaydeden akrabaları, olayın ayrıntılarıyla soruşturulmasını istedi. Mustafa Özbabacan'ın bir süre önce prostat kanseri olduğu, tedavi gördüğü öğrenildi. Cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilen çiftin, cesetleri bulunmadan en az 2 gün önce öldüğü belirlendi. Cesetlerin çürümüş olması nedeniyle otopsi için birkaç gün morgda bekletileceği belirtildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mustafa Özbabacan (77) ve eşi Emine Sibel Özbabacan (60), tatil için geldikleri Çeşme'de, Alaçatı Halk Plajı'nın yakınındaki ağaçlık alanda dün akşam silahla vurularak ölmüş halde bulunmuştu.