-EMEKLİ ASTSUBAYLARIN SABRI TAŞTI ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Mustafa Erol, ''Özlük haklarımızın iyileştirilmesine yönelik verilen sözler tutulur umuduyla bugüne kadar olağanüstü gayret gösterdik. Her şeyin bir sonu olduğu gibi sabrımızın ve iyi niyetimizin sonuna geldik'' dedi. Miting öncesi TEMAD üyeleri ve yakınları, Celal Bayar Caddesi'nde toplandı. Ellerinde taleplerini içeren pankartlar, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları taşıyan kalabalık grup, marşlar eşliğinde Abdi İpekçi Parkı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mitingde konuşan Erol, yaş ortalaması 60 olan binlerce emekli astsubay ve yakınının özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle soğuk havaya rağmen Ankara'da bir araya geldiğini belirtti. Bu sorunlarına ilişkin kendilerine çeşitli sözler verildiğini bildiren Erol, ''Özlük haklarımızın iyileştirilmesine yönelik verilen sözler tutulur umuduyla bugüne kadar olağanüstü gayret gösterdik. Her şeyin bir sonu olduğu gibi sabrımızın ve iyi niyetimizin sonuna geldik'' diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için bazı tazminatlar verildiğini söyleyen Erol, ''Subaylar emekli olduklarında maaşları yüzde 5 kesilmekte ve sıkıntı yaşamamaktadır, ancak astsubayların emekli olduklarında maaşları yüzde 45 azalıyor. Bu durum adalet ve hakkaniyet ölçüsüne uymadığı gibi emekli astsubayları da açlığa mahkum etmiştir'' diye konuştu. Astsubayların çok az bir kısmının devlet memurluğundan birinci derecede emekli olduğunu ifade eden Erol, büyük bölümünün ikinci dereceden emekli olduğunu ve bu iki derece arasındaki maaş farkının 400 lira olduğunu söyledi. Bu konuda düzenleme yapılmasını isteyen Erol, tazminat alamayan emekli devlet memurlarına ödenen 100 liralık tutarın emekli astsubayların maaşlarına da yansıtılmasını talep etti. Astsubayların Ordu Yardımlaşma Kurumunda (OYAK) temsil edilmemesini de eleştiren Erol, dernek olarak bu kurum aleyhinde AİHM'de açtıkları davanın devam ettiğini anımsattı. Askeri hastanelerde, başvuranların rütbesine göre A ve B polikliniği ayrımı yapıldığını da ileri süren Erol, şunları söyledi: ''Bu ayrım kaldırılmalıdır. Hastanın rütbesi olmaz. Yüksek rütbeli hastaya uzman, kariyer sahibi doktorlarca anında müdahale ettirilirken, emekli ve küçük rütbelilere ayrımcı davranılması vicdanları rahatsız edici bir durumdur. Ayrıca eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada, 'TSK'da subay ve astsubay asli unsurdur. Bu iki asli unsur aynı önem derecesine sahiptir' diyor. Tabii ki 'Astsubaylar ordunun direğidir' diyemiyor. Özlük hakları yönünden aynı olmadıklarını da biliyor. Özlük haklarına gelince asli unsur, tali unsur oluyor.'' Erol'dan önce 93 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Ozan ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde mayın patlaması sonucu iki kolunu kaybeden Astsubay İbrahim Babur da konuşma yaptı. Ozan ve Babur, emekli astsubayların özlük haklarının düzeltilmesini istedi. Zaman zaman ''Vur vur inlesin Genelkurmay dinlesin'' şeklinde sloganlar atan alandakiler konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı. Eylem nedeniyle Celal Bayar Caddesi'nin Sıhhiye yönü kısa süreli araç trafiğine kapatılırken, eylem nedeniyle yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi. -ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER- Erol ve beraberindekiler Anıtkabir'i de ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyen emekli astsubaylar ve yakınları, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan heyet, Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.