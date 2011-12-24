Emekli Astsubay Oğuz: Tarık Ümit'in dosyası Muğla Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti

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Ümit: Tarık'ın Trakya dışında bir istikamette olduğuna inanıyorum



Hüseyin Oğuz: Tarık Ümit'in cesedi Muğla'da bulundu, tetiği çeken ismi biliyorum savcılığa söyledim



Tarık Ümit'in ölmeden önce mal varlığına el mi kondu?





Ümit: Korkut Eken yeğenimi tehdit etti





'Mehmet Ağar 16 senedir mektubuma cevap vermedi'

Tarık Ümit'e Öcalan ve Karataş'ı yakalama görevi mi verildi?

2 Mart 1995’te kaçırıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan MİT muhbiri Tarık Ümit’in amcası Cemalettin Ümit A Haber’de Selin Ongun’un sorularını yanıtladı.Geçtiğimiz Mart ayında medyada yer alan itiraflarının ardından gözaltına alınan ve tutuklanan eski özel harekatçı Ayhan Çarkın’ın cezaevinde dile getirdiği ‘Tarık Ümit’in öldürüldüğünü ve gömüldüğü yeri biliyorum” iddiasıyla Silivri’de yapılan aramaları izleyen Tarık Ümit’in amcası Cemalettin Ümit çalışmaları “Havanda su dövüldü” olarak niteledi ve “ben zaten şahsen bir şey çıkacağını beklemiyordum” dedi.Yayına telefonla bağlanan emekli astsubay Hüseyin Oğuz ise Tarık Ümit’in Trakya tarafında değil Muğla’da bulunduğunu öne sürdü.A Haber’de Bi Sormak Lazım programına katılan Tarık Ümit’in amcası Cemalettin Ümit, eski özel harekatçı Ayhan Çarkın’ın iddialarıyla ilgili “Benim duyumlarımla Ayhan Çarkın’ın söyledikleri birbirini tutmuyor. Ben Tarık’ın Trakya tarafına değil bir başka istikamete götürüldüğü kanısındayım.” dedi. Tarık Ümit’in terk edilmiş halde bırakılan arabasını ilk kendisinin gördüğünü anlatan Ümit, “Gece sabaha karşı bir haber aldım, koştum gittim arabayı buldum, jandarma ile temas ettim, arabaya baktık, yazdık çizdik. Çok lüks bir arabaydı, anahtarı yoktu, kımıldatmak mümkün değildi. İstanbul’a döndüm. Usta götürdüm. Arabayı o marifetle çalıştırıp geri getirip Jandarmanın bahçesine getirdim” dedi.Programa telefonla bağlanan emekli astsubay Hüseyin Oğuz ise kendisine 1997 yılından sonra Tarık Ümit’in akıbetiyle ilgili Muğla Jandarma Komutanlığı’ndan bir dosya geldiğini ve Tarık Ümit’in cesedinin Muğla’da olduğunu söyledi. Oğuz, “Ben Cumhuriyet savcılığına ifade verdim, sanığın ismini verdim, Tarık Ümit’e tetiği çeken kişinin ismini verdim, aranıyor. Ayhan Çarkın’ın söyledikleri yanıltıcı. Bana dosya gelmişti çünkü bana, Tarık Ümit’in resmiyle geldi, üzerindeki kot pantolonu, öldüğü zaman üzerindeki resmiyle, bu dosya bana geldiğinde çok tedirgin oldum. İnfazı yapan iki kişi var, biri yeşil, diğerinin adını verdim" dedi. Tarık Ümit’in amcası Cemalettin Ümit de kendisinin gördüğü resimde de yeğeninin üzerinde Oğuz’un tarif ettiği giysiler olduğunu teyit etti.Emekli Astsubay Hüseyin Oğuz, Tarık Ümit’in öldürülmeden önce İzmir’de bir noter aracılığı ile mal varlığına el konulduğunu iddia etti. Bu iddia üzerine Cemalettin Ümit, “Tarık kaybolduktan sonra üzerinden tek bir kuruş çıkmadı, kendi eliyle yazdığı 150 milyonluk borcu vardı halloldu, Kızıltoprak’ta eski evi vardı bir tanıdığına 890 bin Mark’a satırdı, tapuya şöyle bir şerh koydu, şu kadar zamanda parayı iade ettiğim an evi geri alırım. Tarık’a bir yazlık almıştık, Yapı Kredi’ye ipotek çıktı, hangi mal varlığı donduruldu, bu konuyla ilgili bir şey yok, ancak şu mal varlığı ipotek edildi, Tarık kaybolduğu zaman geriye bir şey kalmadı” bilgilerini verdi.Yeğeni Tarık Ümit’in faillerinin özel hareket timi olduğunu öne süren Cemalettin Ümit “Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Tarık’ı pastaneden alıyorlar, İbrahim Şahin ile birleşiyor ve başka bir ekibe teslim ediyorlar. Bu ekip PKK’nın uyuşturucu faaliyetini kestiler o zaman uyuşturucuda büyük para olduğunu fark ettiler, bu işin içinde olanlar şu an Karun kadar zengin. Tarık bu işlerin içinde olmadı, olmadığı için, eğer buna devam ederseniz, sizin ipliğinizi pazara çıkaracağım deyince bu işlerin başında da Mehmet Ağar var, onun maşası Korkut Eken” dedi. Cemalettin Ümit, Korkut Eken’in yeğenini telefonla tehdit ettiğini söyledi.Mehmet Ağar’a faillerin bulunması için değil, cenazenin kendisine teslim edilmesi için görüştüğünü ve mektup yazdığını söyleyen Cemalettin Ümit, ”16 senedir mektubuma yanıt alamadım” dedi.Ümit, “Bir suç işledim ve bir kaset edindim, bu suç, ben bu suçu işledim, profesyonel bir stüdyoda deşifre ettirdim, savcılığa verdim, kaset ve deşifre hali. Orada çok ciddi şeyler var. Tarık’ın bir gece yarısı Mehmet Ağar ile görüşmesi var. Ben Tarık’ın MİT ile münasebetini bilmedim, bilseydim mani olurdum. O kasette çok şey var. Öcalan’ın Suriye’den getirilmesi için Tarık’a yeşil pasaport veriliyor, yine o kasette var, Dursun Karataş’ın Almanya’dan Türkiye’ye getirilmesi için Tarık’a görev veriliyor. Bu da var o kasette.” dedi.