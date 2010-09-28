-EMEKLİ ASTSUBAY OĞLUNU ÖLDÜRDÜ SAMSUN (A.A) - 28.09.2010 - Samsun'un İlkadım ilçesinde, emekli astsubay, ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı oğlunu beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Emekli astsubay Cahit Ö. (52), oğlu Murat Ö. (27) ile içkili restoranda Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki futbol müsabakasını izledikten sonra oğluyla İstasyon Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Oğluyla ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başlayan Cahit Ö, beylik tabancasıyla oğluna 4 el ateş etti. Murat Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Cahit Ö, suç aleti tabancayla teslim oldu. Zanlının, ilk ifadesinde, oğlunun yaklaşık bir yıl önce evlendiğini ve kısa süre sonra eşinden ayrıldığını, bu nedenle oğluyla sık sık tartıştığını söylediği öğrenildi.