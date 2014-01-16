Emekli astsubay Hakan Alp evinde ölü bulundu

Emekli astsubay Hakan Alp, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde bıçaklanma sonucu hayatını kaybetti.

Alp'in ölümü, ağabeyinin telefonuna gelen şüpheli bir mesajla ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan emekli astsubay Hakan Alp'ten yakınları iki gündür haber alamıyordu. Alp'in ağabeyi Hasan Alp, gece kardeşine mesaj attı. Emekli astsubayın telefonundan, "arama beni, şimdi konuşamam" diye yanıt geldi.

Durumdan şüphelenen ağabey, arkadaşlarıyla birlikte Alp'in evine gitti ve kardeşini bıçaklanarak ölmüş halde buldu.

48 yaşındaki emekli astsubayın vücudunda darp izine de rastlanrken; otomobili, cüzdanı, dizüstü bilgisayar ve cep telefonun da kayıp olduğu belirlendi.

Yaklaşık 25 yıllık asker yapan Hakan Alp'in, terörle mücadele başta olmak üzere kritik bölgelerde görev yaptığı belirtildi. Polis şimdi olayı çözmeye, zanlı ya da zanlılara ulaşmaya çalışıyor.

'Askerlik anılarını anlattırdı'

Alp'in ölüm haberini alan, büyük bölümü Bodrumspor Kulübü'nden arkadaşları ve tanıdıkları evine akın etti.

Bodrumspor kalecisi Bekir Küçükertaş olayın şokunu yaşadıklarını belirtip, "Hakan ile 8 ay önce tanıştık. Bana sürekli askerlik anılarını anlatırdı. Kardak krizinde önemli görev aldığını anlatmış ama detaylarına girmemişti. Anıtkabir'de, Kıbrıs ve Hakkari Şemdinli'deki Aktütün Karakolu'nda görev yaptığından, ziyarete gelen devlet başkanlarının yakın korumalığını üstlendiğinden bahsetmişti. Neşe dolu, dünya tatlısı biriydi" dedi.

