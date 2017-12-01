Emekli astsubay, evinin bahçesinde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da emekli astsubay Hüsnü Özkaptan (62), evinin bahçesinde ölü bulundu. Özkaptan\'ın sabah sporu dönüşü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener mahallesi Falez caddesinde meydana geldi. Astsubaylıktan emekli olduktan sonra Antalya\'ya yerleşen ve Atılım Ortopedi Engelliler Spor Kulübü Başkanlığı\'nı üstlenen Hüsnü Özkaptan, sabah saatlerinde spor yapmak için evden çıktı. Bir süre spor yapan Özkaptan, daha sonra tek başına oturduğu evine geldi. Burada bir süre bahçesinde gezen Hüsnü Özkaptan, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Özkaptan\'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Özkaptan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özkaptan\'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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