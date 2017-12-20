T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Ercan KAYLI /DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, yalnız yaşayan emekli deniz astsubay Yaşar Akın Öneri (77), evinde ölü bulundu

20 Aralık 2017 22:18

Ercan KAYLI /DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, yalnız yaşayan emekli deniz astsubay Yaşar Akın Öneri (77), evinde ölü bulundu. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü sanılan Öneri\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Dalaman\'ın kırsal Kapukargın Mahallesi\'nde yalnız yaşayan emekli deniz astsubay Yaşar Akın Öneri\'nin uzun süreden bu yana ortalıklarda görünmemesinden şüphelenen ev sahibi, kapısını çalmasına rağmen açan olmayınca, bugün saat 15.30 sıralarında, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, kapıyı kırıp, içeri girdiklerinde Öneri\'nin çürümüş cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 1 aylık olduğu sanılan ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemeleri ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, Öneri\'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ercan KAYLI DALAMAN Muğla DHA MUĞLA DalamanYaşar AkınYaklaşıkMuğla Adli Tıp KurumuDalamanKapukargın MahallesiJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24