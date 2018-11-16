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Emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Gökhan CEYLAN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da emekli astsubay Uğur Güleçyüz (51), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Songül Güleçyüz'ü (52) tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi

16 Kasım 2018 14:38

Gökhan CEYLAN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da emekli astsubay Uğur Güleçyüz (51), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Songül Güleçyüz\'ü (52) tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesi\'nde meydana geldi. 2039\'uncu sokak üzerinde oturan emekli astsubay Uğur Güleçyüz, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Songül Güleçyüz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Güleçyüz, evdeki tabancası ile eşine ateş açtı. Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak öldüren Uğur Güleçyüz, daha sonra kendi başına ateş ederek intihar etti. Bu sırada diğer odada bulunan ve silah sesini duyarak içeri gelen 20 yaşındaki oğulları İ.G. annesi ve babasının cansız bedeni ile karşılaşınca şoka uğradı. İ.G.\'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken acı haberi alan yakınları eve koştu. Songül Güleçyüz’ün kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Çiftin 2 çocuğunun olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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