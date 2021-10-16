Emekli askeri hâkim Üçok: Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Güre, İstanbul Grubu denilen yapının hedefine oturtuldu

FETÖ üyelerinin tespit edilmesinde kullanılan ankesör aramasına takıldığı yönünde iddiaların hedefinde olan eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, geçen hafta HSK kararnamesiyle görevden alınarak Yargıtay’a atandı. Hava Kuvvetleri’nden emekli olan eski askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, söz konusu tasfiye operasyonunun ardında, sıra dışı bir hesaplaşma olduğu görüşünü ifade etti.

Operasyonda “İstanbul Grubu” olarak anılan ekibin parmağı olduğunu söyleyen Üçok’a göre, adı Cumhurbaşkanı’yla anılan bir avukat, Güre’den CHP’li bazı isimlere gözaltı operasyonu yapılmasını istedi. Başsavcı, bu talebi reddedince, operasyonda hedef olmasına giden süreç başladı.

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu'na konuşan Üçok, “TSK’de yaşanan sürecin benzeri yargıda da yaşanıyor. 15 Temmuz sonrası nasıl TSK’de birçok tarikat, cemaat ve farklı yapılar ihraç edilen FETÖ’cülerin yerini almak için kıyasıya bir savaşa girişmişlerse aynısı yargıda da baş gösterdi” değerlendirmesini yaptı.

Üçok, “İzmir Başsavcısının olayında Berat Albayrak’a yakın olduğu iddia edilen İstanbul Grubu’nun adı geçti. Bu grup, bir başsavcıyı görevinden aldırabilecek kadar güçlü mü?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Başında kim var bilmiyorum ama size yargı çevrelerinden duyduğum bilgileri aktarayım. İki yıl kadar önce Cumhurbaşkanı’nın avukatı olduğu iddia edilen bir avukat, Başsavcı Güre’nin telefonuna mesaj atıyor. Mesajda özet olarak, sosyal medya hesaplarından Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddia edilen ve isimleri yazılı olan beş kişinin, cumhurbaşkanına hakaret suçundan, sabaha karşı gözaltına alınarak, haklarında soruşturma açılması isteniyor. İnceleme yapılıyor. Olay, 2014 yılında, Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce meydana gelmiş. Hakaret ettiği iddia edilenler, suç tarihinde 18 yaşından küçük, biri o gün itibarıyla İzmir CHP İl Başkan Yardımcısı.

Durum böyle olunca, Kamil Bey, aradan beş yıldan fazla süre geçmiş bu olayla ilgili olarak, cumhurbaşkanına hakaret suçunun oluşmadığını ve kişilerin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle gözaltı yapmayacağını, CHP il başkan yardımcısının gözaltına alınmasının siyasi bir operasyon olarak anlaşılacağını ve böyle bir şey yapmasının Adalet Bakanı’nı çok zor duruma düşüreceğini iletiyor. Ayrıca o zamanlar 10 başsavcı vekili var. Onları da odasına topluyor ve kendilerine böyle bir talep gelmesi durumunda yerine getirmemelerini söylüyor. Bu noktadan sonra İstanbul Grubu denilen yapının hedefine oturtuluyor. İlk olarak, geçen yıl, hâkim savcı kararnamesi öncesi, Diyarbakır’da başsavcı olduğu dönemde bir kuyumcu ile akçeli ilişkisi olduğu iddiaları piyasaya sürülüyor. Ancak doğrulanmıyor, bu nedenle görevden alınmıyor."

“Bir sabah ansızın Kamil Aykut Güre başsavcılıktan alınarak adeta cezalandırılmışçasına Yargıtay’a düz savcı olarak atandı” diyen Üçok, Kamil Güre, şunları kaydetti:

“İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti’nde en çok ankesör soruşturması yapan ve bu konuda en başarılı olan savcılıklarımızdan birisi. Ve buranın başsavcısı, sanki ankesör nedeniyle görevden alınmış gibi bir imaj yaratıldı. Açın bakın sosyal medyaya, FETÖ’cüler bayram ediyor. Ankesör soruşturmalarına hiç kimse bundan daha büyük bir zarar veremezdi. Sırf bu konuya dikkat çekmek için bu açıklamaları yapıyorum. Zaten ağır aksak yürüyen FETÖ mücadelesi var. Bir de böyle başı sonu düşünülmeden yapılan lüzumsuz şeylerle mücadele daha da güçleştirilmesin.”