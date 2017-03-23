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Emekli asker kavgası: Rasim Ozan Kütahyalı ile programa çıkan sizden utanıyorum!

Atilla Kıyat'tan İsmail Hakkı Pekin ve Ahmet Zeki Üçok'a tepki...

23 Mart 2017 20:47

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok'un Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte aynı programa çıkmasına Emekli Koramiral Atilla Kıyat tepki gösterdi. 

Habertürk TV’de Balçiçek Pamir’in sunduğu Karşıt Görüş programına, Pekin ve Üçok'la birlikte Sabah yazarı Kütahyalı katıldı. Kütahyalı, programda “15 Temmuz darbe girişiminde Kemalist generallerin de rol aldığını” iddia etti. Bu iddiaları sıralayan Kütahyalı’yla birlikte Ahmet Zeki Üçok’un ve İsmail Hakkı Pekin’in canlı yayına çıkması Emekli Koramiral Atilla Kıyat tepki gösterdi.

Atilla Kıyat Facebook hesabından, "Yazıklar olsun, İsmail Hakkı Pekin ve Zeki Üçok, karşınıza Rasim Ozan Kütahyalı'yı almış ve onu destekler yorumlar yapıyorsunuz. Haber TÜRK'te..Sizinle aynı üniformayı giydiğim için utanıyorum. Sahi ben niye utanıyorum. Siz utanın..." diyerek sert bir şekilde Pekin ve Üçok’u eleştirdi.

Dursun Çiçek'ten tepki

Programda Kütahyalı’nın, 15 Temmuz darbe girişiminde Kemalist subayların da olduğu iddiasını dile getirmesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de Twitter’dan Kütahyalı’yı eleştirdi. Dursun Çiçek hesabından, “FETÖ’nün meşhur kalemşörü halen herkesi FETÖCÜ olmakla suçluyor. Cevap hakkı doğdu…” diye yazdı.

 

 

 

 

 
 

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