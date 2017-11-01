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Emekli aşçıyı, arkadaşı domuz sanarak öldürmüş

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Mengen ilçesinde, 5 Ekim'de mantar toplamak ve domuz avlanmak için gittiği ormanda ölü bulunan 71 yaşında Zeki Öztürk'ün, arkadaşı Mustafa Çetin tarafından av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıktı

01 Kasım 2017 18:51

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Mengen ilçesinde, 5 Ekim\'de mantar toplamak ve domuz avlanmak için gittiği ormanda ölü bulunan 71 yaşında Zeki Öztürk\'ün, arkadaşı Mustafa Çetin tarafından av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıktı. Öztürk\'ü av sırasında domuz sanarak, arkadaşına ateş ettiğini ileri süren Çetin, tutuklandı.
Ankara\'da bir otelde uzun yıllar aşçı olarak çalıştıktan sonra geçen yıl emekli olup, ilçeye bağlı Gözecik köyüne dönen evli ve 3 çocuk babası Zeki Öztürk, 5 Ekim sabahı mantar toplamak ve domuz avlanmak için ormana gitti. Öztürk\'ün akşam eve dönmemesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çevrede yapılan arama sonucu Öztürk\'ün cansız bedeni, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Akçakoca köyü mevkisinde, yüzünün büyük bölümü yırtıcı bir hayvan tarafından yenilmiş halde bulundu. Ayı saldırısı sonucu öldüğü tahmin edilen Öztürk\'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otopside Öztürk\'ün ensesinde saçma yarasına rastlandı.
Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Zeki Öztürk\'ün, mantar toplamak ve domuz avlanmak için ormana arkadaşı Mustafa Çetin ile birlikte gittiği belirlendi. Gözaltına alınan Çetin, sorgusunda, Öztürk\'ü av tüfeğiyle kaza sonucu öldürdüğünü itiraf etti. Çetin, av sırasında, Öztürk\'ü domuz sanarak, arkadaşına ateş ettiğini iddia etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Çetin, \'taksirle ölüme neden olmak\' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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