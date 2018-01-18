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Emekli anaokulu öğretmeni, evinde ölü bulundu

Hurşit TOPAL/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde epilepsi hastası, emekli anaokulu öğretmeni Deniz Cerit (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

18 Ocak 2018 01:03

Hurşit TOPAL/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde epilepsi hastası, emekli anaokulu öğretmeni Deniz Cerit (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Gemlik\'te, anaokulu öğretmeniyken epilepsi hastalığı nedeniyle malulen emekli olan Deniz Cerit\'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Eve giden ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Deniz Cerit’i oturma odasında yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Deniz Cerit’in öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Deniz Cirit\'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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