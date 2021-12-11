Emekli amirallerin avukatı, 12 yıla kadar hapis istenen iddianamenin iade edilmesi için başvuruda bulundu: İfade özgürlüğünün ihlâlinin bir örneği!

Gazeteci Müyesser Yıldız, Montrö ve "Cübbeli Amiral"e ilişkin açıklamaları nedeniyle haklarında iddianame hazırlanan emekli amirallerden bazılarının avukatı olan Dr. Mustafa Güler’in 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istenen iddianamenin iade edilmesi için Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurduğunu yazdı.

Av. Güler, dilekçesinde, “Bahse konu iddianameyle, kanunda olmayan bir suç yaratılmış olup, bu suç da ’emekli amirallerin ifade özgürlüğü yoktur’ suçudur. iddianameyle, kanunda olmayan bir suç yaratılmış olup, bu suç da ’emekli amirallerin ifade özgürlüğü yoktur’ İddianame bu haliyle Anayasa’da teminat altına alınmış olan ifade özgürlüğünün ihlâlinin bir örneğidir” dedi.

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Yıldız’ın aktardığına göre, Av. Güler, dilekçesinde iddianamede “delil” diye sunulan hususların, “yakın tarihe dair yorumlar ve duyurunun akabinde siyasi çevrelerce yapılan açıklamalar” olduğunu belirterek, usule ve esasa ilişkin itirazları şöyle sıraladı:

“Soruşturma makamının delil arayışına girdiği, bu kapsamda şüphelilerin bir toplantı yapıp yapmadığını, muvazzaf subaylarla bir anlaşma içinde olup olmadıklarını araştırdığı ve şüphelilerin HTS kayıtlarını dosyaya getirterek incelettirdiği; ancak, şüphelilerin üçüncü kişiler ve muvazzaf TSK mensuplarıyla irtibatının olmasını bırakalım, kendi aralarında dahi suç için anlaşmaya yönelik irtibatlarının mevcut olmadığı görülmektedir.”

“Dosyada mevcut ve iddianame metnine alınan, Whatsapp grubu yazışmalarıdır. Hükümeti ortadan kaldırmak üzere suç için anlaşma fiilinin hazırlık hareketlerinin böyle ulu orta, üstelik duyurunun altına adını yazdırmayan kişilerle birlikte sosyal medyada yazışarak yapılmayacağı gerçeği bir yana, böyle bir suça iştirak etme iradesinin anlık oluşması da hayatın olağan akışına ve yaşam tecrübelerine aykırıdır.”

“Bahse konu iddianameyle, kanunda olmayan bir suç yaratılmış olup, bu suç da ’emekli amirallerin ifade özgürlüğü yoktur’ suçudur. İddianame bu haliyle Anayasa’da teminat altına alınmış olan ifade özgürlüğünün ihlâlinin bir örneğidir. Söz konusu duyuruya ‘muhtıra’ denmesi kabul edilemez. Bunu nesnel bir gözle okuyan, iyi niyetli birinin darbe yapılacağı sonucuna ulaşması olanaksızdır.”

“İddianamede belirtilen deliller(!) dikkate alındığında, şüphelilerin maddi olgularla ve somut olarak kanıtlanmış delillerle suç için anlaşmaya varmış oldukları tespit edilememiş olduğu gibi, hangi elverişli vasıtalar anlaştıklarını gösteren bir bilgi veya olgu da yoktur.”

“İddianamede örnek olarak verilen ve muhtıra olarak adlandırılan belgelerin tamamı muvazzaf askerler tarafından yazılmış belgelerdir. Suç işlediği iddia edilen kişiler ise en az 10 yıl önce TSK’dan emekli olmuş ve yaşları 65-80 arasındadır. Dolayısıyla toplum içindeki konumları itibariyle atılı suçu işleyebilecek ve iddia edilen sonuca ulaşabilecek hiçbir güce sahip değillerdir.”

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