Emekli amiral Güven'in eşi savcıya ifade verdi

T24- Ergenekon davası tutuksuz sanıklarından emekli Tümamiral İlker Güven’in eşi Sunahanım Güven Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi emekli Tümamiral İlker Güven’i, “gizli ibareli askeri belgeleri bazı kişilere verdiği” iddiasında bulunan Sunahanım Güven, tanık sıfatıyla dün de askeri savcıya ifade vermişti.

Güven’in, askeri savcıya, 34 sayfadan oluşan gizli ibareli belgeleri teslim ettiği öne sürüldü.

DÖRT FOTOĞRAF TESLİM ETTİ

İddiaya göre, askeri savcılara 14 sayfa ifade veren Güven, dile getirdiği iddiaları ile ilgili ise savcıya 34 adet “gizli ibareli” evrak, 4 fotoğraf verdi. Güven’in askeri savcılığa teslim ettiği evrak arasında boşanma aşamasında olduğu eşi emekli Tümamiral İlker Güven’in el yazısı olduğu iddia edilen değerlendirme raporlarının bulunduğu da öne sürüldü.

Askeri savcılara ifade verdiğini belirten Güven, “İddialarımla ilgili belgeleri askeri savcılara teslim ettim. Bundan sonra hukuki süreç başlamıştır. Adaletin gerçekleri ortaya çıkartacağına güvenim tam” dedi.

Adliye çıkışında gazetecilerin İlker Güven’in kendisi hakkında yaptığı açıklamaları sorulan Sunahanım, "Çok komik. Muhatap bile almıyorum" dedi.

Avukatı Hasan Gürbüz, "Sunahanım tanık sıfatıyla daha önce burada başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Soruşturmanın gizliliği var daha fazla açıklama yapamayacağız" diye konuştu.

"5 BİN SAYFA SIZDIRILDI"

Boşanmak üzere olduğu eşi emekli Tümamiral İlker Güven’in, askeri belgeleri para karşılığı sattığını iddia eden Sunahanım Güven’in, ‘Balyoz Güvenlik Harekat Planı’ soruşturmasının başlamasına neden olan 5 bin sayfanın nasıl sızdırıldığına dair yürütülen soruşturma kapsamında“tanık” olarak ifadesi alındı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını “Açıklama yapmayacağım” diyerek yanıtsız bırakan Sunahanım Güven, eşinin iddialarının ise çok komik olduğunu ve muhatap alıp cevap vermeyeceğini söyledi. Saat 09.00’da avukatı Hasan Gürbüz ile soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beşiktaş’taki adliye binasına gelen Sunahanım Güven soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali’ye yaklaşık yarım saat ifade verdi.

Sunahanım Güven adliyeden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sunahanım Güven'in avukatı Hasan Gürbüz ise "Devletin güvenliğine ilişkin belgelerin nasıl temin edildiğine dair daha önce başlatılan bir soruşturma vardı. Basında çıkan haberler üzerine savcılık tarafından çağrıldı. Tanık olarak ifade verdi. Daha öncede Askeri Savcılığa giderek tanık olarak ifade vermişti. Elindeki belgeleri de askeri savcılığa teslim etmişti. Balyoz Güvenlik Harekat Planı’na ilişkin Taraf Gazetesi’nce savcılığa getirilen 5 bin sayfanın nereden çıktığı araştırılıyor. Bu nedenle savcılık daha önce bir soruşturma başlatmış. Sunahanım Güven’i de basına yansıyan iddiaları nedeniyle tanık olarak ifadeye çağırdı" dedi.

GÜRBÜZ: "TANIK SIFATIYLA İFADE VERDİ"

Çıkışta avukatı Hasan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sunahanım tanık sıfatıyla daha önce burada başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Soruşturmanın gizliliği var daha fazla açıklama yapamayacağız" diye konuştu.

SUNAHANIM: (İLKER GÜVEN’İ) MUHATAP BİLE ALMIYORUM

Emekli Tümamiral İlker Güven’in eşi Sunahanım Güven ise gazetecilerin ısrarlı sorularına karşılık yanıt vermeyeceğini belirtti. İlker Güven’in kendisi hakkında yaptığı açıklamaları sorulan Sunahanım, "Çok komik. Muhatap bile almıyorum" dedi.

Güven, eşinin görüştüğü bazı kişiler tarafından cumhurbaşkanlığına hazırlandığını öne sürmüştü ve aldığı paralar karşılığında da gizli ibareli bazı belgeleri verdiğini iddia etmişti.