-EMEKLİ ALBAY SELVİ'YE TUTUKLAMA KARARI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında emekli Albay Fuat Selvi'nin tutuklanmasına karar verdi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Selvi, işlemlerinin yapılması amacıyla Silivri'de bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşmada Selvi, ''Ben bu suçları işlemedim, ancak takdir mahkemenindir'' dedi. Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel ise ''kuvvetli suç şüphesi'' gözününe alınarak Selvi'nin tutuklanmasını istedi. Delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gözününe alarak, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten mahkeme heyeti, Selvi'nin ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak'' ve ''silahlı örgüt üyesi olmak'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.