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Emekli albaylar çetede

4 ilde çıkar amaçlı silahlı örgüt kurdukları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 2 emekli albayın da bulunduğu 8 kişi gözaltında

04 Şubat 2009 02:00

Ankara, Bursa, Balıkesir ve Kütahya'da çıkar amaçlı silahlı örgüt kurdukları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda aralarında 2 emekli albayın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.  
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri daha önce gerçekleştirdikleri bir operasyonun devamında Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine Ankara, Bursa, Kütahya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, çıkar amaçlı silahlı örgüt kurdukları, kişilere ölüm tehdidinde bulundukları, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri gerekçesiyle aralarında 2 emekli albayında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde ruhsatlı tabancalar ve çok miktarda senet ve sözleşmeler ele geçirildi.

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