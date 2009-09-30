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Emekli albayı kim öldürdü?

Bursa'da dün evinde ölü bulunan emekli Albay Aytekin İçmez'in, yasadışı sol bir örgüt tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

30 Eylül 2009 03:00

Bursa'da dün evinde ölü bulunan emekli Albay Aytekin İçmez'in, yasadışı sol bir örgüt tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Cinayeti üstlenen yasadışı örgüt, bir internet sitesinde emekli Albay Aytekin İçmez'i, 1981'de Tunceli'de yaşanan bir olay nedeniyle öldürdüklerini öne sürdü.

Albay İçmez'in kayınpederi emekli Albay Mehmet Kırmızıoğlu, damadının uzun süredir tehdit aldığını açıkladı. Albay Kırmızıoğlu, "Bu tehditler üzerine kendi çapında önlemler alıyordu" dedi.

64 yaşındaki emekli Albay Aytekin İçmez, pazartesi günü eşi tarafından evde ölü bulunmuştu. Otopside emekli Albay'ın boğazından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Polis evde yaptığı araştırmada silah bulamamıştı.

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