-EMEKLİ ALBAYA YOL TUTUKLAMASI KARARI İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - İsviçre'nin Zürih kentinden Atatürk Havalimanına gelen emekli Albay Harun Özdemir hakkında yol tutuklaması kararı verildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Özdemir'e, çıkarıldığı nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen yakalama emri uyarınca alınan ''yol tutuklaması'' kararı okundu. Özdemir, daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11 Şubatta açıkladığı kararın ardından bugüne kadar İstanbul Adliyesinde toplam 13 kişiye yol tutuklaması yapıldığı bildirildi. Önümüzdeki günlerde oluşturulacak bir heyet tarafından 13 kişinin yüzlerine 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının okunacağı bildirildi.