Emekli Albay Ziya Batur: Büyükanıt'ın talimatıyla işkence gördüm!

28 Şubat soruşturmasında firari olan emekli Albay Batur, savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklandı. Batur, “12 Eylül’de Büyükanıt’ın talimatıyla işkence gördüm” dedi.

Ankara Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği’nce yürütülen 28 Şubat soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak 25 gündür firari olan emekli Albay Ziya Batur teslim oldu.

Arzu Yıldız'ın Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, Albay Batur, Savcılık’taki sorgusunun ardından tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Batur, ifadesinde 12 Eylül döneminde sakıncalı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın talimatıyla 50 gün boyunca işkence gördüğünü anlattı.

12 Eylül’de 50 gün işkence gördüm

Batur, kendisine işkence yapılması talimatını Yaşar Büyükanıt’ın verdiğini duyduğunu söyledi. Soruşturma konusunun 12 Eylül değil, 28 Şubat olduğunu belirten Savcı Çetin, işkence konusunda Ankara Başsavcılığı’nda yürütülen bir soruşturma olduğunu hatırlatarak, “O konuda sıkıntın varsa git o soruşturmaya müdahillik talebinde bulun. Bunları orada anlat” dedi. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Batur, tutuklandı.

Batur’un teslim olmasının ardından soruşturma kapsamında firari konumunda sadece Albay Eser Şahan kaldı. İfadesinde, 28 Şubat döneminde hükümet karşıtı, yasadışı bir faaliyet içinde olmadığını belirten Batur, şöyle devam etti: “1996’da Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğü’ne proje subayı olarak tayin edildim. Orada en kıdemsiz proje subayı bendim. Kimseye emir verme yetkim de yoktu. İç güvenlik toplantıları dışında BÇG’nin hiçbir toplantılarına katılmadım.

1997’nin birinci yarısında alınan MGK kararları doğrultusunda Plan Şube’nin çalışmalarına yardım etmek konusunda üst kademelerden bize baskı yapılıyordu. Fakat ben o birime yardım etmek istemedim. Darbe yapılmasına da karşıyım. Hükümet karşıtı herhangi bir yasa dışı faaliyetim olmadı. Bir gün daire başkanı bana türban konusunda ne düşündüğümü sorunca, kendisine ailemdeki kadınlarda başörtüsü olduğunu söyleyince, karargâhtan tayinim çıkartıldı.”

Tahliye taleplerine ret

Öte yandan, 28 Şubat soruşturmasının 3. dalgasında tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen Fevzi Türkeri, Özel Kuvvetler Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanı Lokman Ekinci, OYAK Başkanı Yıldırım Türkler’in de aralarında bulunduğu sekiz kişinin tahliye talebi dün Ankara Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin ret gerekçesi “dosyadaki delil durumu” ve “delillerin toplanmaya devam etmesi” olarak açıklandı.