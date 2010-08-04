Emekli Albay yolda tutuklandı

T24- 'Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 102 sanık arasında bulunan ve Afyonkarahisar'da yakalanan emekli Kurmay Albay Ahmet Şentürk, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.



Metris Cezaevi’nde bulunan Şentürk, cezaevi ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne getirilerek, güvenlik önlemi altında binaya alındı. Hakkındaki yakalama emrinin Şentürk'ün yüzüne karşı okunacağı bildirildi.



Afyonkarahisar'da yakalanan Şentürk, ''yol tutuklaması'' kararıyla burada bir cezaevine konulmuş ardından da Mertis Cezaevi’ne nakledilmişti.