-EMEKLİ ALBAY ŞENTÜRK'E TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkındaki yakalama kararı uyarınca Afyonkarahisar'da yakalanarak cezaevine konulan emekli kurmay albay Ahmet Şentürk tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Şentürk'ün avukatı Zeki Arslan'ın tutukluluğuna yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek, Şentürk'ün tahliyesine karar verdi. Karar uyarınca Şentürk'ün, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden çıktığı öğrenildi.